Car-bike accident: कार से जबरदस्त भिड़ंत के बाद बाइक में लगी आग, जल कर 3 युवक गंभीर

प्रतापपुर। अंबिकापुर-बनारस मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की रात घाट पेंडारी के नीचे 11 नंबर के पास तेज रफ्तार कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद बाइक में आग (Car-bike accident) लग गई। इस दौरान बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों को तत्काल प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।