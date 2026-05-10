10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Shoes Garland: 2 युवकों को पहनाई जूते-चप्पलों की माला, फिर पूरे गांव में घुमाया, बोले- दोनों चोर हैं

Shoes Garland: सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिंदिया में ग्रामीणों का अमानवीय कृत्य, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

May 10, 2026

Shoes garland, Crime in Surajpur, theives wear shoes garland

रामानुजनगर. सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदिया में सबमर्सिबल पंप चोरी के आरोप में 2 युवकों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। फिर दोनों को जूते-चप्पलों की माला (Shoes Garland) पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव वालों ने दोनों की पीठ पर चोरी के पंप भी लाद दिए थे। गांव वालों द्वारा इस मामले की सूचना पहले पुलिस को दिए जाने की जगह खुद कानून हाथ में ले लिया गया। बाद में इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है, जबकि जूते-चप्पलों की माला पहनाकर घुमाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

सूरजपुर जले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिंदिया निवासी धनसाय उम्र 35 वर्ष व मुकेश उम्र 25 वर्ष को सबमर्सिबल पंप चोरी के मामले (Shoes Garland) में गांव वालों ने ही पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस को सौंपने के बजाय खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया।

ग्रामीणों ने अमानवीय कृत्य करते हुए उन्हें जूते-चप्पलों की माला (Shoes Garland) पहना दी। इतना ही नहीं, जिस पंप को चोरी करने का उन पर आरोप था, उसे उनकी पीठ पर लाद दिया गया, फिर इस स्थिति में दोनों युवकों को पूरे गांव में घुमाया गया।

Shoes Garland: वीडियो बनाकर किया वायरल

इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Shoes Garland) हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गांव के मोहर पैकरा का सोलर पंप 1 मई को चुराकर नाला के पास छिपा दिए थे। फिर शक के आधार पर पूछताछ करने पर 9 मई को चोरी का जुर्म कबूल करते हुए चोरी किए हुए पंप को लाकर प्रार्थी को दिए।

मानवता को किया शर्मसार

चोरी का पंप वापस करने के बाद ग्रामीणों ने मानवता को शर्मसार करने वाला निंदनीय कृत्य (Shoes Garland) करते हुए खुद ही सजा देने का फैसला कर लिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर दोनों युवकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। वहीं युवकों को जूते की माला पहनाकर घुमाने वालों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

ये भी पढ़ें

Aman Ojha Murder: अंबिकापुर के अमन ओझा की रंका में हत्या, पत्नी के अफेयर को लेकर वायरल किया था ये Video, कहा था- मेरी हो सकती है हत्या
अंबिकापुर
Aman Ojha murder, Aman Ojha, Ambikapur youth murder in Ranka

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 08:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Shoes Garland: 2 युवकों को पहनाई जूते-चप्पलों की माला, फिर पूरे गांव में घुमाया, बोले- दोनों चोर हैं

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Brother murder: जमीन बंटवारा विवाद में पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर ईंट से प्रहार, मौत के बाद भाई-भाभी गिरफ्तार

Brother murder, Murder in land dispute, Land dispute
सुरजपुर

Theft in Surajpur: शादी समारोह में शामिल होने परिवार समेत गया था ठेकेदार, चोरों ने घर से 5 लाख नगद समेत 20 लाख के जेवर किए पार

Theft in Surajpur
सुरजपुर

Road accident: दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रही महिला को ट्रेलर ने कुचला, मौत के बाद मचा बवाल, चक्काजाम

road accident
सुरजपुर

Rigorous Imprisonment: बेटे को पेड़ पर उल्टा लटकाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला, पिता-पुत्र को मिली 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Rigorous imprisonment
सुरजपुर

Pickup accident: 30 बारातियों से भरी पिकअप पलटी, महिला समेत 2 की मौत, दर्जनभर घायलों में 4 की हालत गंभीर

Pickup accident
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.