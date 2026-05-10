Shoes Garland: 2 युवकों को पहनाई जूते-चप्पलों की माला, फिर पूरे गांव में घुमाया, बोले- दोनों चोर हैं

रामानुजनगर. सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम छिंदिया में सबमर्सिबल पंप चोरी के आरोप में 2 युवकों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। फिर दोनों को जूते-चप्पलों की माला (Shoes Garland) पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। गांव वालों ने दोनों की पीठ पर चोरी के पंप भी लाद दिए थे। गांव वालों द्वारा इस मामले की सूचना पहले पुलिस को दिए जाने की जगह खुद कानून हाथ में ले लिया गया। बाद में इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज किया है, जबकि जूते-चप्पलों की माला पहनाकर घुमाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।