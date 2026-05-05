Pickup accident: 30 बारातियों से भरी पिकअप पलटी, महिला समेत 2 की मौत, दर्जनभर घायलों में 4 की हालत गंभीर

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के मोहरसोप चौकी अंतर्गत सोमवार की रात बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे (Pickup accident) में महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को 4 को गंभीर हालत में सूरजपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिकअप में महिला-पुरुष समेत 30 लोग सवार थे। हादसे में मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मंगलवार को पीएम पश्चात मृतकों का शव उनके परिजन को सौंपा गया।