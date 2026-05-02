Big fraud: ट्रेडिंग के नाम पर शिक्षिका से 48 लाख की ठगी, ले डूबा लालच, परिचितों-रिश्तेदारों से भी लिए थे रुपए

विश्रामपुर। ऑनलाइन ट्रेडिंग में बेहतर मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सूरजुपर जिले के जयनगर बाजारपारा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ एक महिला व्याख्याता से 48 लाख रुपए से अधिक की ठगी (Big fraud) कर ली। शिक्षिका अधिक मुनाफे के लालच में आकर रुपए गंवा बैठी। शिक्षिका ने ट्रेडिंग में लगाने के लिए परिचितों व रिश्तेदारों से भी उधार में रुपए लिए थे। अब वह अपने किए पर पछता रही है। पीडि़ता की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।