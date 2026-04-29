Burnt alive: घर में लगी आग से पूर्व पंचायत सचिव की जिंदा जलकर मौत, नहीं निकल पाया बाहर

सूरजपुर. सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उमझर के स्कूल पारा में एक घर में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को चपेट में ले लिया। इस दौरान पूर्व पंचायत सचिव (Burnt alive) अपने घर में ही मौजूद थे। आग लगने के बाद वे लपटों के बीच घिर गए और उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। इसी बीच आग से जिंदा जलकर उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने किसी तरह आग बुझाई, लेकिन पूर्व सचिव की मौत हो चुकी थी।