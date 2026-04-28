Big incident in Kudargarh: मंदिर की 900 सीढिय़ां चढ़ते ही थम गई श्रद्धालु की सांसें, कुदगरढ़ में 10 दिन में दूसरी मौत

सूरजपुर। जिले में स्थित प्रसिद्ध कुदरगढ़ देवी धाम में दर्शन के लिए पहुंचे एक श्रद्धालु की अचानक मौत से हडक़ंप मच गया। भीषण गर्मी और लंबी चढ़ाई के बीच 900 सीढिय़ां पार करते ही श्रद्धालु की सांस (Big incident in Kudargarh) थम गई। मृतक की पहचान कोरिया जिले के निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। वे अपने परिवार के साथ मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए कुदरगढ़ धाम पहुंचे थे। परिवार के अनुसार दर्शन के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उन्हें इसका इल्म नहीं था।