Murder in Surajpur: 2 बोरी में बांधकर रखी गई थी कोई चीज, पास जाकर देखा तो निकली युवक की लाश, 12 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिवरागुड़ी के सरनापारा में शुक्रवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने एक बिजली खंभे के पास 2 बोरी में बंधा हुआ एक व्यक्ति का शव (Murder and threw body) पड़ा देखा। सूचना मिलते ही रामानुजनगर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने बोरे को खोलकर देखा और जांच की तो मृतक के सिर पर गहरे चोट के निशान मिले। इससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस व लोगों का कहना है कि हत्या कहीं और कर शव यहां फेंका गया है। मृतक की 12 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से तथा गुम इंसान का पता कर उसकी शिनाख्ती के प्रयास कर रही है।