Huge Hemp Seized: छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पकड़ाया 1 ट्रक गांजा, 10 करोड़ है कीमत, UP का सरगना समेत 2 गिरफ्तार, ओडिशा से है कनेक्शन

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़-उत्तर प्रदेश बॉर्डर स्थित धनवार चेकपोस्ट पर बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने शुक्रवार की अलसुबह 1 ट्रक गांजा (Police caught 1 truck hemp) पकड़ा है। गांजे को ओडिशा से लाया जा रहा था। गांजे को पाउडर की नीचे छिपाकर ले जाया जा रहा था, यह देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब ट्रक को रोक कर तलाशी ली तो इसमें करीब 50 बोरियों में भरा गांजा मिला। ट्रक में 1941.110 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 10 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस गांजे की तौल करा रही है। वहीं पुलिस ने गांजा तस्करों के सरगना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी लोकेश व उसके साथी आमिर को गिरफ्तार किया है। लोकेश ट्रक का मालिक भी है। वह 6 करोड़ की गांजा तस्करी के मामले में 5 महीने से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश बलरामपुर पुलिस को थी।