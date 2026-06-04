Hemp Smuggling in Bus Video: लक्जरी बस में मिला 2 करोड़ का गांजा, गठरियां लेकर महिलाओं के साथ बैठे थे तस्कर, सभी फरार

अंबिकापुर। अंबिकापुर से सूरजपुर की ओर जा रही एक लक्जरी बस (Hemp Smuggling in Bus) में करीब 20 महिला-पुरुष व बच्चे सफर कर रहे थे। उनके पास सामान के नाम पर साड़ी से बंधी कई गठरियां थीं। एक वाहन चालक की सूचना पर सूरजपुर जिले के सिलफिली निवासी लोगों ने बस को रुकवाया। बस रुकते ही उसमें से उतरकर कई महिला-पुरुष इधर-उधर भागने लगे। जब पुलिस पहुंची तो अधिकांश लोग भाग चुके थे। इसके बाद पुलिस ने जब गठरियों को खोलकर देखा तो उसमें गांजा बंधा हुआ था। पुलिस ने गांजा जब्त कर उसमें सवार लोगों की खोजबीन शुुरु कर दी है। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं बस ड्राइवर-हेल्पर को हिरासत में लिया गया है।