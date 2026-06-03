MLA Vs Naib Tehsildar: विधायक के 2 समर्थकों ने थाने में किया सरेंडर, हटाए जाएंगे SDM और नायब तहसीलदार!

अंबिकापुर। सीतापुर के राजापुर उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिक (MLA Vs Naib Tehsildar) से मारपीट के आरोप में विधायक और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक के 2 समर्थकों ने बुधवार को सीतापुर थाने में सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। अब विधायक की मांग है कि एसडीएम फागेश सिन्हा और नायब तहसीलदार को सीतापुर से हटाया जाए। इधर कलेक्टर ने राजस्व कार्यालयों में हितग्राहियों के प्रभावित हो रहे काम को देखते हुए तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से काम पर लौटने कहा है। काम पर नहीं लौटने की स्थिति में कार्रवाई की बात कही है।