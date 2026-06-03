MLA Vs Naib Tehsildar: अब विधायक के समर्थक बोले- 2 दिन के भीतर नायब तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे उग्र आंदोलन

अंबिकापुर। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिक (MLA Vs Naib Tehsildar) के बीच का विवाद अब और तूल पकडऩे लगा है। अब तक प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिन से हड़ताल पर हैं। इसी बीच विधायक के समर्थन में भी भाजपा के कई मंडल अध्यक्ष और समर्थक सामने आ गए हैं। उन्होंने अब नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कहा है कि यदि नायब तहसीलदार को 2 दिन के भीतर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने विधायक के ऊपर दर्ज एफआईआर भी वापस लेने की मांग की है। छात्र संगठन भी विधायक के समर्थन में उतर चुका है।