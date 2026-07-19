Surguja Car Accident: एनएच पर तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, हवा में उछलकर 15 मीटर दूर गिरा, मौत

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर रविवार की अलसुबह तेज रफ्तार कार ने पैदल घर लौट रहे एक युवक को टक्कर (Surguja road accident news) मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलते हुए करीब 15 मीटर दूर जा गिरा। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक भागने लगा तो ग्रामीणों से उसका पीछा कर पकड़ लिया और सीतापुर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस युवक का शव बरामद कर अस्पताल ले गई। इससे मृतक के परिजनों में नाराजगी है कि पुलिस उन्हें बिना सूचना दिए शव उठवाकर अस्पताल ले गई। पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।