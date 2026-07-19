19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Surguja Car Accident: एनएच पर तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, हवा में उछलकर 15 मीटर दूर गिरा, मौत

Surguja car Accident News: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर हुआ हादसा, शौच के बाद पैदल लौटते समय सीतापुर थाना क्षेत्र के मंगारी में हुआ दर्दनाक हादसा
3 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 19, 2026

Road accident in Surguja

Road accident on NH. कार जिसने टक्कर मारी तथा युवक जिसकी मौत हुई (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे क्रमांक-43 पर रविवार की अलसुबह तेज रफ्तार कार ने पैदल घर लौट रहे एक युवक को टक्कर (Surguja road accident news) मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलते हुए करीब 15 मीटर दूर जा गिरा। सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक भागने लगा तो ग्रामीणों से उसका पीछा कर पकड़ लिया और सीतापुर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर पुलिस युवक का शव बरामद कर अस्पताल ले गई। इससे मृतक के परिजनों में नाराजगी है कि पुलिस उन्हें बिना सूचना दिए शव उठवाकर अस्पताल ले गई। पुलिस ने कार जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंगारी के कोलतापारा निवासी अर्जुन बखला पिता पैगा बखला 45 वर्ष रविवार की सुबह शौच के लिए खेत की ओर गया था। वहां से करीब 5 बजे वह पैदल घर की ओर लौट रहा था। वह अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच (Car collided young man) पर सडक़ किनारे-किनारे चल रहा था।

इसी दौरान अंबिकापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार क्रेटा कार क्रमांक सीजी 15 ईसी-5927 ने जूनापारा के पास उसे टक्कर मार दी। टक्कर (Surguja accident news) इतनी तेज थी कि अर्जुन बखला हवा में उछलते हुए करीब 15 मीटर दूर जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद कार चालक सीतापुर के ग्राम देवगढ़ निवासी टीके सिंह 48 वर्ष वहां से भागने का प्रयास करने लगाा, जिसे मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सूचना पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची तो कार चालक को उनके हवाले कर दिया गया।

शव उठा ले गई पुलिस, परिजन नाराज

बताया जा रहा है कि हादसे (Road accident) की सूचना पर घटनास्थल पर सीतापुर पुलिस पहुंची। वह युवक का शव बरामद कर सीतापुर अस्पताल ले गई। इधर मृतक के घरवालों को जब यह जानकारी हुई तो अस्पताल पहुंच गए।

उन्होंने शव अस्पताल लाने पर गहरी नाराजगी जताई, उनका कहना था कि पुलिस ने उन्हें दुर्घटना के तत्काल बाद सूचना नहीं दी और सीधे शव अस्पताल ले आए। युवक की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया।

Surguja Road Accident case: सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि नेशनल हाइवे पर आए दिन सडक़ दुर्घटनाएं (Road accident) होती रहती है, कई मौकों पर दुर्घटनाकारी वाहन चालक वहां से फरार हो जाते है, ऐसे में उनका पता नहीं चल पाता है। ग्रामीणों ने सीतापुर से अंबिकापुर तक चिह्नित ब्लैक स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि दुर्घटना के बाद वाहन चालकों की पहचान हो सके।

Sandeep Agrawal Suicide Case: अधिवक्ता की भारी ब्याज वसूली और धमकियों से तंग व्यवसायी संदीप अग्रवाल ने की थी आत्महत्या, छोड़ा था सुसाइड नोट

ये भी पढ़ें
Sandeep Agrawal suicide case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Jul 2026 02:23 pm

Published on:

19 Jul 2026 02:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja Car Accident: एनएच पर तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, हवा में उछलकर 15 मीटर दूर गिरा, मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Arun Traders Ambikapur: अरुण ट्रेडर्स पर प्रशासन का छापा, ट्रक में लोड 130 बोरी PDS चावल जब्त, गोदाम में ताला मारकर संचालक फरार

Arun Traders Ambikapur
अंबिकापुर

ASF Vaccine: अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन का अंबिकापुर में हुआ पहला सफल फील्ड ट्रायल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया राष्ट्र को समर्पित

ASF vaccine
अंबिकापुर

Somnath Swabhiman Yatra: छत्तीसगढ़ सरकार की ‘सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा’ में गया सरगुजा का ग्रामीण महाराष्ट्र से लापता, खोजने पत्नी ने गिरवी रखी जमीन

Somnath Swabhiman yatra
अंबिकापुर

Surguja SSP Fake FB ID: सरगुजा एसएसपी की ठगों ने बनाई फेसबुक आईडी, भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट, मांग रहे नंबर

Surguja SSP fake FB ID
अंबिकापुर

Kidnapping: अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से 3 वर्षीय मासूम का अपहरण! मेमू ट्रेन से साथ लेकर आया था पिता, सीसीटीवी में कैद

Kidnapping
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.