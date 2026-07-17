Surajpur Road Accident: अंधेरे में सडक़ पर खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौत

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत राई जंगल मुख्य मार्ग पर गुरुवार की रात सडक़ हादसे (Surajpur accident) में 2 युवकों की मौत हो गई। दरअसल दोनों युवक बाइक पर सवार होकर ग्राम राई जा रहे थे, इस दौरान सडक़ पर बंद हालत में ट्रेलर खड़ा था। अंधेरे की वजह से ट्रेलर उन्हें दिखाई नहीं दिया और तेज रफ्तार बाइक उससे जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आईं, इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक अलग-अलग गांव के निवासी थी। हादसे की खबर मिलते ही दोनों के परिजनों व गांवों में मातम पसर गया। शुक्रवार को पीएम पश्चात दोनों का शव परिजन को सौंपा गया।