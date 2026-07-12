New Labour Codes: कोल माइंस में 70 साल पुरानी वर्कर्स इंस्पेक्टर व्यवस्था खत्म, नई श्रम संहिता लागू होते ही बदला सुरक्षा तंत्र

बिश्रामपुर। देश के खनन क्षेत्र में श्रमिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव सामने आया है। नई श्रम संहिता (New Labour Codes in SECL) के तहत लागू व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां केंद्रीय नियम 2026 प्रभावी होने के साथ ही खदानों में करीब 7 दशकों से चली आ रही वर्कर्स इंस्पेक्टर व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। साथ ही वर्कर्स इंस्पेक्टर द्वारा फॉर्म यू में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर प्रबंधन एवं डीजीएमएस को भेजने की कानूनी अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। इस बदलाव को देश की कोयला खदानों (SECL) में श्रमिक प्रतिनिधित्व आधारित सुरक्षा प्रणाली के सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक माना जा रहा है। इस संबंध में सभी संबद्ध ट्रेड यूनियनों को पत्र जारी कर नई कानूनी व्यवस्था की जानकारी दी गई है।