Fraud in SECL: खदान के वे-ब्रिज में डिवाइस के जरिए छेड़छाड़ का प्रयास, ऐसे पकड़ी गई नामी कबाड़ कारोबारी की करतूत

बिश्रामपुर. कबाड़ कारोबारी द्वारा खदान से निकले स्क्रैप की नीलामी के बाद उठाव के दौरान गड़बड़ी की नीयत से खदान के वे ब्रिज में डिवाइस लगाकर गड़बड़ी (Fraud in SECL) किए जाने का मामला खदान कर्मियों की सजगता से पकड़ में आया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ी के कर्मचारी इस कार्य को बेहद शातिर तरीके से अंजाम देने की जुगत में थे, तभी खदान कर्मियों को गड़बड़ी का अंदेशा हुआ जिसके बाद जांच की गई तो गड़बड़ी सामने आ गई। प्रबंधन ने बिश्रामपुर पुलिस को लिखित आवेदन देकर कबाड़ कारोबारी व उसके स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एसईसीएल बिश्रामपुर के बलरामपुर 10/12 नंबर खदान से कोयला उत्पादन (Fraud in SECL) में लगे मशीनी उपकरणों से निकले स्क्रैप की नीलामी पिछले दिनों कंपनी मुख्यालय द्वारा की गई थी। ऑन लाइन नीलामी में अंबिकापुर के मेसर्स रॉयल स्टील को स्क्रैप उठाने सेल्स आर्डर 24 जुलाई 25 सौंपा गया था।
इसी आदेश के बाद शुक्रवार 12 सितंबर को संबंधित पार्टी मेसर्स रॉयल स्टील के मालिक और उसके कर्मचारी दो ट्रक सीजी 15 डीसी 2372 एवं सीजी 15 ईसी 9886 एवं एक क्रेन सीजी 15 ईए 4524 के साथ स्क्रैप उठाने के लिए बलरामपुर खदान पहुंचे थे। यहां तीनों वाहनों के कागजात की जांच के बाद गाड़ी को खदान की चारदीवारी में प्रवेश की अनुमति दी गई।
बताया जा रहा है कि स्क्रैप लोड करने से पूर्व खाली गाडिय़ों की तौल की जानी थी, इसी दौरान स्क्रैप उठाव करने पहुंचे कबाड़ कारोबारी के 2 कर्मियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप को वे ब्रिज में लगे लोड सेल में तार जोडक़र रिमोट से वे ब्रिज के संचालन का प्रयास (Fraud in SECL) किया जा रहा था।
इसी दौरान खदान के अधिकारी व बाबू को वाहनों के तौल के दौरान शंका होने पर उन्होंने वे ब्रिज में लगे सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देखा। तब पता चला कि 2 युवक वे ब्रिज के नीचे घुसकर लोड सेल में चिप लगाकर (Fraud in SECL) वजन के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया था। घटना की सूचना खदान के बाबू और अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को दिए। इसके बाद खदान में हो हल्ला की स्थिति बन गई। बाद में क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कबाड़ कारोबारी की कारिस्तानी देखी।
मामला उजागर होने के बाद बिश्रामपुर पुलिस को लिखित में शिकायत देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। पुलिस कबाड़ कारोबारी अंबिकापुर निवासी बाबर इदरिसी को थाना तलब कर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त फर्म द्वारा की गई गंभीर धोखाधड़ी (Fraud in SECL) के प्रयास से कंपनी मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा।
इस फर्म सहित इससे जुड़े लोगों को एसईसीएल के साथ भविष्य में किसी प्रकार के व्यवसाय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा सहित सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्ताव भेजकर कार्यवाही करने का निर्णय क्षेत्रीय प्रबंधन ने लिया है।
क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय सिंह ने भी इस गड़बड़ी (Fraud in SECL) को गंभीर अपराध बताते हुए कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा करने की बात कही है। साथ ही जीएम ने बताया कि पुलिस को भी मामले की जांच के लिए पत्र लिखा गया है।