Fraud in SECL: खदान के वे-ब्रिज में डिवाइस के जरिए छेड़छाड़ का प्रयास, ऐसे पकड़ी गई नामी कबाड़ कारोबारी की करतूत

बिश्रामपुर. कबाड़ कारोबारी द्वारा खदान से निकले स्क्रैप की नीलामी के बाद उठाव के दौरान गड़बड़ी की नीयत से खदान के वे ब्रिज में डिवाइस लगाकर गड़बड़ी (Fraud in SECL) किए जाने का मामला खदान कर्मियों की सजगता से पकड़ में आया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ी के कर्मचारी इस कार्य को बेहद शातिर तरीके से अंजाम देने की जुगत में थे, तभी खदान कर्मियों को गड़बड़ी का अंदेशा हुआ जिसके बाद जांच की गई तो गड़बड़ी सामने आ गई। प्रबंधन ने बिश्रामपुर पुलिस को लिखित आवेदन देकर कबाड़ कारोबारी व उसके स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।