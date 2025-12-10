Low grade Mid Day Meal: मध्यान्ह भोजन के चावल में कीड़े व कंकड़, सब्जी में बदबूदार आलू और खाने का तेल अत्यंत घटिया

प्रतापपुर. सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड का शिक्षा विभाग इन दिनों अपनी कार्यशैली को लेकर कटघरे में खड़ा है। स्कूलों की निगरानी और गुणवत्ता सुधार की जिम्मेदारी उठाने वाले अधिकारी खुद लापरवाही की मिसाल बन चुके हैं। इसका सबसे ताजा और भयावह उदाहरण ग्राम पंचायत गोन्दा के माध्यमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में देखने को मिला, जहां मध्यान्ह भोजन (Low grade Mid Day Meal) योजना बच्चों के लिए पोषण नहीं बल्कि बीमारी का कारण बन गई है। चावल में कीड़े और कंकड़, सोयाबड़ी में सड़ा पदार्थ, सब्ज़ी में बदबूदार आलू और खाना पकाने के लिए ऐसा तेल उपयोग में लाया जा रहा था, जिसकी गुणवत्ता अत्यंत घटिया है।