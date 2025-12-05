Car crushed young man: तेज रफ्तार XUV ने युवक को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गया 200 मीटर, मौत से बिफरे लोगों ने कार में लगाई आग

People set fire in car (Photo- Patrika)
जरही। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जरही स्थित पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार की रात तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने 20 वर्षीय युवक को टक्कर (Car crushed young man) मार दी। युवक अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर से सडक़ पर गिरे पैरा उठा रहा था। टक्कर से युवक कार के नीचे फंस गया, जिसे घसीटते हुए कार करीब 200 मीटर दूर तक ले गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चालक ने कूदकर जान बचाई। उसे लोगों ने पकडक़र पीटा फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।
भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरंधा निवासी हृदय लाल राजवाड़े पिता हिम्मत लाल राजवाड़े 20 वर्ष गांव के किसानों के साथ ट्रैक्टर में पैरा लोड कर घर लौट रहा था। इसी बीच ट्रैक्टर अनियंत्रित (Car crushed young man) होकर जरही स्थित पेट्रोल पंप मोड़ के पास पलट गया। इसके बाद किसानों के साथ युवक सडक़ पर गिरे पैरा को उठा रहा था।
इसी दौरान अंबिकापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार एक्सयूपी 700 कार क्रमांक सीजी 15 ईएच-2400 अनियंत्रित होकर पहले सडक़ किनारे खड़े ट्रक से टकराई और फिर युवक को टक्कर (Car crushed young man) मार दी।
टक्कर से युवक कार के निचले हिस्से में फंस गया और कार उसे घसीटते हुए करीब 200 मीटर दूर जाकर रुकी। इससे युवक की मौके पर ही मौत (Car crushed young man) हो गई। युवक के साथ रहे ग्रामीणों का कहना था कि चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था।
हादसे की खबर मिलते ही आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे। हादसा (Car crushed young man) देख उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे गुस्से से बिफर पड़े। फिर उन्होंने कार को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसके बाद लोगों ने चालक को कार से निकालकर पीटा और भटगांव पुलिस के हवाले कर दिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक (Car crushed young man) को हिरासत में ले लिया और उसे थाने ले गई। वहीं पुलिस ने स्टेट हाइवे से भीड़ को हटाकर आवागमन शुरु कराया। इससे पूर्व पुलिस ने युवक का शव बरामद कर अस्पताल भिजवाया।
शुक्रवार की सुबह पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया। युवक की मौत से उसके परिजन व गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
