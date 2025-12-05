Car crushed young man: तेज रफ्तार XUV ने युवक को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गया 200 मीटर, मौत से बिफरे लोगों ने कार में लगाई आग

जरही। अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जरही स्थित पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार की रात तेज रफ्तार एक्सयूवी कार ने 20 वर्षीय युवक को टक्कर (Car crushed young man) मार दी। युवक अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर से सडक़ पर गिरे पैरा उठा रहा था। टक्कर से युवक कार के नीचे फंस गया, जिसे घसीटते हुए कार करीब 200 मीटर दूर तक ले गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना से गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान चालक ने कूदकर जान बचाई। उसे लोगों ने पकडक़र पीटा फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई।