सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा: दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से भिड़ी, 1 की मौत, कई गंभीर

प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि हादसे के दौरान बोलेरो (क्रमांक UP 61 AA 6191) की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर गाड़ी की गति पर नियंत्रण नहीं कर सका। जहां हादसा (Horrific accident in Surajpur) हुआ है, वह खतरनाक मोड़ के कारण दुर्घटना जन्य क्षेत्र माना जाता है। पुलिस ने मृतक सतीश ठाकुर के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ओड़गी सीएचसी भेज दिया गया है। हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।