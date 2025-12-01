सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा: दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से भिड़ी, 1 की मौत, कई गंभीर

श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Horrific accident in Surajpur: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। शक्तिपीठ दर्शन करने लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश के कुंभिया गांव से 8 श्रद्धालु शक्तिपीठ मां कुदरगढ़ धाम के दर्शन के लिए आए थे। दर्शन कर वापस लौटते समय ओड़गी थाना क्षेत्र के बांक इलाके में वाहन चालक ने बोलेरो से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार और असंतुलन के चलते बोलेरो सीधे सड़क किनारे स्थित पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में कुंभिया गांव निवासी सतीश ठाकुर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उसके सिर और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। हादसे के बाद मृतक का शव बोलेरो में फंस गया, जिसे मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं चार अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं और तीन को मामूली चोटें आई हैं।
घटना की सूचना मिलते ही ओड़गी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गंभीर घायलों को आगे रेफर करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और हादसे (Horrific accident in Surajpur) के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
प्रारंभिक जांच में बताया गया है कि हादसे के दौरान बोलेरो (क्रमांक UP 61 AA 6191) की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर गाड़ी की गति पर नियंत्रण नहीं कर सका। जहां हादसा (Horrific accident in Surajpur) हुआ है, वह खतरनाक मोड़ के कारण दुर्घटना जन्य क्षेत्र माना जाता है। पुलिस ने मृतक सतीश ठाकुर के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ओड़गी सीएचसी भेज दिया गया है। हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग