Road accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार आरक्षक की मौत, समंस तामील कर लौटते समय दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना में पदस्थ आरक्षक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। शनिवार को वह समंस वारंट तामील के लिए कई जगहों पर गया था। वहां से लौटने के दौरान शाम को सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में आरक्षक के अलावा दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि 2 में से एक घायल को सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।