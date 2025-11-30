Road accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार आरक्षक की मौत, समंस तामील कर लौटते समय दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

Demo pic
रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना में पदस्थ आरक्षक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। शनिवार को वह समंस वारंट तामील के लिए कई जगहों पर गया था। वहां से लौटने के दौरान शाम को सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में आरक्षक के अलावा दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि 2 में से एक घायल को सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।
सूरजुपर जिले के प्रतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानी निवासी दलसाय कोराम 37 वर्ष रामानुजनगर थाने में आरक्षक पद पर पदस्थ था। 29 नवंबर की सुबह 11 बजे समंस वारंट की तामील करने ग्राम दवना, परशुरामपुर, पटना, साल्ही व आमगांव बाइक (Road accident) से गया था।
यहां से वापस लौटते समय शाम 6 बजे सरईपारा नाला के पास बाइक क्रमांक सीजी 29 एएफ 6909 के चालक परशुरामपुर निवासी मानप्रताप प्रजापति ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सामने से टक्कर (Road accident) मार दी।
इस हादसे (Road accident) में आरक्षक, मानप्रताप प्रजापति व इसके साथ बाइक में पीछे बैठा कितेश घायल हो गए। राहगीरों द्वारा एंबुलेंस की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टर ने आरक्षक दलसाय को मृत घोषित कर दिया।
हादसे (Road accident) में गंभीर रूप से घायल कितेश उम्र 22 वर्ष को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पीएम पश्चात आरक्षक का शव उसके परिजन को सौंपा गया। हादसे में मौत से आरक्षक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। उसका अंतिम संस्कार रविवार को गृहग्राम में किया गया।
