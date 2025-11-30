Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Road accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार आरक्षक की मौत, समंस तामील कर लौटते समय दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

Road accident: हादसे में दूसरी बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल, एक को हायर सेंटर किया गया रेफर, आरक्षक का किया गया अंतिम संस्कार

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 30, 2025

Road accident

Demo pic

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना में पदस्थ आरक्षक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। शनिवार को वह समंस वारंट तामील के लिए कई जगहों पर गया था। वहां से लौटने के दौरान शाम को सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में आरक्षक के अलावा दूसरी बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जबकि 2 में से एक घायल को सूरजपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

सूरजुपर जिले के प्रतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानी निवासी दलसाय कोराम 37 वर्ष रामानुजनगर थाने में आरक्षक पद पर पदस्थ था। 29 नवंबर की सुबह 11 बजे समंस वारंट की तामील करने ग्राम दवना, परशुरामपुर, पटना, साल्ही व आमगांव बाइक (Road accident) से गया था।

यहां से वापस लौटते समय शाम 6 बजे सरईपारा नाला के पास बाइक क्रमांक सीजी 29 एएफ 6909 के चालक परशुरामपुर निवासी मानप्रताप प्रजापति ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सामने से टक्कर (Road accident) मार दी।

इस हादसे (Road accident) में आरक्षक, मानप्रताप प्रजापति व इसके साथ बाइक में पीछे बैठा कितेश घायल हो गए। राहगीरों द्वारा एंबुलेंस की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर लाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टर ने आरक्षक दलसाय को मृत घोषित कर दिया।

Road accident: घायल सूरजपुर रेफर

हादसे (Road accident) में गंभीर रूप से घायल कितेश उम्र 22 वर्ष को गंभीर अवस्था में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पीएम पश्चात आरक्षक का शव उसके परिजन को सौंपा गया। हादसे में मौत से आरक्षक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। उसका अंतिम संस्कार रविवार को गृहग्राम में किया गया।

ये भी पढ़ें

Bribe for passport: हज यात्रियों से पासपोर्ट बनाने ली थी रिश्वत, कोर्ट ने आरोपी सहायक कनिष्ठ को दी 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा
अंबिकापुर
Bribe for passport

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 08:01 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Road accident: सडक़ हादसे में बाइक सवार आरक्षक की मौत, समंस तामील कर लौटते समय दूसरी बाइक ने मारी टक्कर, 2 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Latest road accident: स्टेट हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट हुई मौत

Latest road accident
सुरजपुर

Loot with woman: बस का इंतजार कर रही महिला को स्कूटी में दिया लिफ्ट, फिर जंगल के रास्ते ले जाकर जेवर-रुपए लूटे, पीडि़ता ने बताया ये क्लू

Loot with woman
सुरजपुर

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..

होमवर्क के नाम पर ज्यादती! 4 साल के बच्चे को कपड़े उतरवाकर पेड़ पर लटकाया, दो शिक्षिकाओं पर एक्शन की तैयारी..(photo-patrika)
सुरजपुर

Elephants killed villager: वनकर्मियों ने फोन कर कहा- जंगल से लौट आओ, लेकिन नहीं मानी बात, हाथियों ने कुचलकर मार डाला, साथियों ने भागकर बचाई जान

Elephants killed villager
सुरजपुर

Suicide or murder: ससुराल आए युवक की संदिग्ध हालत में ट्रेलर में फांसी पर लटकी मिली लाश, परिजन बोले- हत्या कर लटकाया

Suicide or murder
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.