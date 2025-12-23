Murder in land dispute: जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों में हिंसक झड़प, एक की मौत, महिला समेत 3 की हालत नाजुक, पहुंचे विधायक

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 सगे भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें आनंद सिंह की मौके पर ही मौत (Murder in land dispute) हो गई, जबकि दूसरा भाई समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों को गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं। विधायक भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रशासन व पुलिस को मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।