Murder in land dispute: जमीन विवाद में 2 सगे भाइयों में हिंसक झड़प, एक की मौत, महिला समेत 3 की हालत नाजुक, पहुंचे विधायक

MLA reached in hospital (Photo- Patrika)
सूरजपुर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना में जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। 2 सगे भाइयों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें आनंद सिंह की मौके पर ही मौत (Murder in land dispute) हो गई, जबकि दूसरा भाई समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों को गंभीर हालत में अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचीं। विधायक भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने प्रशासन व पुलिस को मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं।
रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पटना निवासी 2 भाइयों में लंबे समय से विवाद चल रहा है। जमीन बिक्री को लेकर एक पक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद विवाद भडक़ उठा और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे चले। इसमें एक भाई आनंद सिंह की मौके पर ही मौत (Murder in land dispute) हो गई।
जबकि बसंती, चित्रांग और भोले सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्रांग व भोले सिंह की हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अम्बिकापुर रेफर (Murder in land dispute) किया गया है। जबकि बसंती का सूरजपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी जिला चिकित्सालय पहुंचे।
उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी, जिला महामंत्री शशिकांत गर्ग, जिला कोषाध्यक्ष संदीप अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजलाल राजवाड़े, धर्मवीर सोनी, नीरज कुमार गुप्ता, पवन साहू सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
विधायक मरावी ने मृतक (Murder in land dispute) के परिजन से भेंट कर संवेदना व्यक्त की और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि घायलों को त्वरित व बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ विधायक ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है।
