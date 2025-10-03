Road accident: सरगुजा में 3 सडक़ हादसे: बाइक सवार 3 युवकों की मौत, युवती गंभीर, बाइक सवार को ग्रामीणों ने पीटा

Bike accident (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा में पिछले 16 घंटे में हुए तीन अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। दशहरे की रात बतौली थाना क्षेत्र में 2 घटना हुई है। सुवारपारा के पास रात 12 बजे अज्ञात बोलेरो ने युवक को टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। मृतक सेदम दुर्गा पंडाल से चाट-फुल्की बेचकर पत्नी व बेटे के साथ ठेला लेकर घर जा रहा था। दूसरी घटना चिरगा मोड़ के पास की है। अंबिकापुर से सीतापुर जा रहा बाइक सवार युवक सडक़ किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे दरिमा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने-सामने भिड़ंत हो जाने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने दूसरे बाइक सवार की बेदम पिटाई कर दी।
सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुवारपारा निवासी डबल दास ठेला लगाकर चाट-फुल्की बेचने का काम करता है। दशहरे के दिन ठेला लेकर वह पत्नी मंगनी बाई व बेटा विवेक के साथ सेदम दुर्गा पंडाल के पास चाट-फुल्की बेचने गया था। वहां से रात को घर लौट (Road accident) रहा था।
रात करीब 12 बजे सुवारपारा कोलतापारा मेन रोड में पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। आंखों के सामने हुई घटना से पत्नी व बेटे सदमे में हैं। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर दुर्घटनाकारी वाहन की तलाश शुरु कर दी है।
दूसरी घटना बतौली थाना क्षेत्र के चिरगा मोड़ के पास की है। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवनंदनपुर तालाबपारा निवासी प्रकाश सोनी पिता महेंद्र सोनी 28 वर्ष आभूषण कारोबारी था। गुरुवार की देर शाम वह घरवालों को अंबिकापुर जाने की बात कहकर बाइक से निकला था। वह 25 वर्षीय युवती माही के साथ अंबिकापुर से तेज रफ्तार में सीतापुर की ओर जा रहा था।
रात करीब 1.30 बजे बतौली से लगे चिरगा मोड़ के पास सडक़ किनारे खड़े ट्रक (Road accident) में वह पीछे से जा टकराया। दुर्घटना में युवक व युवती घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बतौली पुलिस दोनों को इलाज के लिए शांतिपारा अस्पताल भिजवाया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने प्रकाश सोनी को मृत घोषित कर दिया। जबकि युवती का इलाज जारी है।
तीसरी घटना अंबिकापुर शहर से लगे दरिमा रोड की है। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम कतकालो निवासी धनीराम राजवाड़े शुक्रवार की दोपहर बाइक से कहीं गया था। इसी बीच ग्राम कतकालो के पास उसकी बाइक सामने से आ रहे एक अन्य बाइक सवार से टकरा गई। भिड़ंत में धनीराम के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई।
इधर दुर्घटना (Road accident) के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दूसरे बाइक सवार युवक की बेदम पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची दरिमा पुलिस उसे बचाती रही, लेकिन लोगों ने पुलिस के कब्जे से उसे निकालकर पीटना शुरु कर दिया। फिर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भीड़ से बाहर निकाला और साथ ले गई।
