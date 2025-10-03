Road accident: सरगुजा में 3 सडक़ हादसे: बाइक सवार 3 युवकों की मौत, युवती गंभीर, बाइक सवार को ग्रामीणों ने पीटा

अंबिकापुर. सरगुजा में पिछले 16 घंटे में हुए तीन अलग-अलग सडक़ हादसे में 3 युवक की मौत हो गई। दशहरे की रात बतौली थाना क्षेत्र में 2 घटना हुई है। सुवारपारा के पास रात 12 बजे अज्ञात बोलेरो ने युवक को टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई। मृतक सेदम दुर्गा पंडाल से चाट-फुल्की बेचकर पत्नी व बेटे के साथ ठेला लेकर घर जा रहा था। दूसरी घटना चिरगा मोड़ के पास की है। अंबिकापुर से सीतापुर जा रहा बाइक सवार युवक सडक़ किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसा। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ बैठी युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे दरिमा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार 2 बाइक में आमने-सामने भिड़ंत हो जाने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने दूसरे बाइक सवार की बेदम पिटाई कर दी।