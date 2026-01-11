Congress protest: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- केन्द्र सरकार मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही तहस-नहस

Congressmen protest in Ambikapur (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना को केंद्र सरकार द्वारा समाप्त करने का आरोप लगाकर रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव जरिता लैतफलांग के नेतृत्व में गांधी चौक पर एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन (Congress protest) किया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कांग्रेसी धरने पर बैठे थे।
कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 9 बजे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्य तिथि पर गांधी चौक पर उनके चित्र एवं गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की। इस दौरान कांग्रेसियों ने उपवास रखा। प्रदर्शन शाम 4 बजे तक चला। उपवास का समापन (Congress protest) गुड़-चूड़ा खाकर किया गया।
इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव (Congress protest) और छत्तीसगढ़ की सहप्रभारी जरिता लैतफलांग ने कहा कि मनरेगा को समाप्त कर केन्द्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर रही है। जबसे भाजपा की सरकार बनी है तब से वह मनरेगा में देश के 12 करोड़ पंजीकृत मजदूरों को साल में 50 दिन का रोजगार भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है।
अब नई योजना के नाम पर 125 दिन के रोजगार का झांसा दे रही है। कार्यक्रम में पूर्व केबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, अमरजीत भगत, अजय अग्रवाल, डॉ. अजय तिर्की सहित अन्य उपस्थित थे।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक (Congress protest) ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना से उनका नाम हटा दिया गया है। नाम बदलकर नई योजना के तहत मोदी सरकार ने न केवल रोजगार की गारंटी को अव्यवहारिक बना दिया है, बल्कि रोजगार देने की प्रक्रिया से ग्राम पंचायतों को अलग कर ग्राम पंचायतों को भी कमजोर भी कर दिया है।
