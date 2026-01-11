Congress protest: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- केन्द्र सरकार मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही तहस-नहस

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक (Congress protest) ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही मनरेगा योजना से उनका नाम हटा दिया गया है। नाम बदलकर नई योजना के तहत मोदी सरकार ने न केवल रोजगार की गारंटी को अव्यवहारिक बना दिया है, बल्कि रोजगार देने की प्रक्रिया से ग्राम पंचायतों को अलग कर ग्राम पंचायतों को भी कमजोर भी कर दिया है।