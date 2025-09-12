Road accident: एनएच पर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

अंबिकापुर/सीतापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलगांव नाले के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उसका इलाज जारी है। मृतक व घायल रिश्तेदार थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।