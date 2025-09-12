Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Road accident: एनएच पर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Road accident: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर हुआ हादसा, गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 12, 2025

Road accident
Accidental bike (Photo- Patrika)

अंबिकापुर/सीतापुर। अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलगांव नाले के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां उसका इलाज जारी है। मृतक व घायल रिश्तेदार थे। पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उलकिया ठेरगापारा निवासी विक्की पिता बालक 25 वर्ष (Road accident) अपने रिश्तेदार गांव के ही दिलभंजन पिता ठुरू 40 वर्ष के साथ शुक्रवार की दोपहर बाइक क्रमांक सीजी 15 डीजेड- 4856 पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था।

Young man died (Photo- Patrika)

दोपहर करीब 3 बजे पत्थलगांव की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी- 5441 ने उन्हें एनएच पर ग्राम पंचायत गुतरमा के बेलगांव नाले के पास टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में दोनों सडक़ पर जा गिरे।

हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से विक्की की मौके पर ही मौत (Road accident) हो गई, जबकि दिलभंजन गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि चालक कुछ दूर जाने के बाद ट्रक सडक़ पर खड़ा कर वहां से फरार हो गया। राहगीरों ने मामले की सूचना सीतापुर पुलिस को दी।

Road accident: घायल को ले जाया गया अस्पताल

सूचना मिलते ही सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दिलभंजन को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

Truck (Photo- Patrika)

यहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने ट्रक जब्त (Road accident) कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

Published on:

12 Sept 2025 07:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road accident: एनएच पर ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर

