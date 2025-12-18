Tourist spot: प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ों की गोद और झील के बीच बसा पहाडग़ांव बनेगा सूरजपुर जिले का नया पर्यटन हॉटस्पॉट

बिश्रामपुर. प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और पहाड़ों की गोद में बसी झील में स्थित पहाडग़ांव क्षेत्र अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराने की ओर बढ़ रहा है। जिले में पर्यटन (Tourist spot) की असीम संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सूरजपुर मानवेंद्र सिंह, कलेक्टर एस जयवर्धन, एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर व जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहाडग़ांव का गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र की हरियाली, पहाड़ों से घिरी प्राकृतिक संरचना और बीचो-बीच स्थित मनोहारी झील का अवलोकन किया।