छत्तीसगढ़ में बाघ की मौत.. संदिग्ध हालत में जंगल में मिला शव, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में बाघ की मौत. ( Photo - Patrika )
CG News: वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र से सटे भैंसामुंडा क्षेत्र के जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल के भीतर बाघ को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन अमले को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया गया।
प्रारंभिक निरीक्षण में बाघ के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। इन निशानों को देखते हुए आपसी संघर्ष या किसी हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वन विभाग ने अभी किसी भी निष्कर्ष से इनकार किया है। शव को परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके।
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ वन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। आसपास के जंगलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। वहीं, वन अमला स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ कर हालिया गतिविधियों की जानकारी जुटा रहा है।
बाघ का शिकार किया गया या नहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले में वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग