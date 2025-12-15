15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

छत्तीसगढ़ में बाघ की मौत.. संदिग्ध हालत में जंगल में मिला शव, मचा हड़कंप

CG News: छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में बाघ की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बाघ का शव आज भैंसामुंडा क्षेत्र के जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला..

less than 1 minute read
Google source verification

सुरजपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 15, 2025

CG News, Tiger death

छत्तीसगढ़ में बाघ की मौत. ( Photo - Patrika )

CG News: वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र से सटे भैंसामुंडा क्षेत्र के जंगल में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल के भीतर बाघ को मृत अवस्था में देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन अमले को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया गया।

CG News: शरीर पर चोट के निशान

प्रारंभिक निरीक्षण में बाघ के शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। इन निशानों को देखते हुए आपसी संघर्ष या किसी हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, वन विभाग ने अभी किसी भी निष्कर्ष से इनकार किया है। शव को परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है और नियमानुसार पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे मौत के असली कारणों का खुलासा हो सके।

जांच के निर्देश

घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ वन अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। आसपास के जंगलों में निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सके। वहीं, वन अमला स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ कर हालिया गतिविधियों की जानकारी जुटा रहा है।

बाघ का शिकार किया गया या नहीं अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले में वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। वहीं संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 07:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / छत्तीसगढ़ में बाघ की मौत.. संदिग्ध हालत में जंगल में मिला शव, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tiger death: जंगल में संदिग्ध अवस्था में मिला बाघ का शव, नाखून गायब, डीएफओ बोले- सभी अंग सुरक्षित

Tiger death
सुरजपुर

Brutal murder: ट्रिपल मर्डर के आरोपी की धारदार हथियार से जघन्य हत्या, 1 साल पहले ही जेल से हुआ था रिहा

Brutal murder
सुरजपुर

बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा

CG Dhan Kharidi: बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा, सैकड़ों बोरियां जप्त, अब 24 घंटे होगी निगरानी(photo-patrika)
सुरजपुर

Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

Hit and run
सुरजपुर

Big fraud: 100 महिलाओं के नाम से 42 लाख का लोन निकलवाकर महिला फरार, वसूली के नोटिस देखकर उड़े होश

Big fraud
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.