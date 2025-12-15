CG Dhan Kharidi: बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा, सैकड़ों बोरियां जप्त, अब 24 घंटे होगी निगरानी

ग्राम डबरीपारा निवासी अजय कुमार साहू (32 वर्ष) के किराना दुकान और गोदाम में बिना लाइसेंस अवैध रूप से धान खरीदी और भंडारण पाए जाने पर 270 बोरी धान, जिसका वजन लगभग 108 क्विंटल, जप्त किया गया। वहीं ग्राम गंगौटी, तहसील भैयाथान निवासी शिवबरन सिंह (37 वर्ष) के दुकान, गोदाम और आंगन से बिना लाइसेंस अवैध रूप से संग्रहित 740 बोरी धान, करीब 296 क्विंटल, जप्त की गई।