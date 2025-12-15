15 दिसंबर 2025,

सोमवार

सुरजपुर

CG Dhan Kharidi: बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा, सैकड़ों बोरियां जप्त, अब 24 घंटे होगी निगरानी

CG Dhan Kharidi: सूरजपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के साथ-साथ अवैध धान भंडारण, खरीदी और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।

2 min read
सुरजपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 15, 2025

CG Dhan Kharidi: बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा, सैकड़ों बोरियां जप्त, अब 24 घंटे होगी निगरानी

CG Dhan Kharidi: बिना लाइसेंस धान खरीदने वालों पर शिकंजा, सैकड़ों बोरियां जप्त, अब 24 घंटे होगी निगरानी(photo-patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के साथ-साथ अवैध धान भंडारण, खरीदी और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सुचारु रूप से खरीदी कार्य किया जा रहा है।

जिला प्रशासन द्वारा अब तक कुल 3376.6 क्विंटल धान जप्त किया जा चुका है। इसी कड़ी में 13 दिसंबर 2025 को प्रशासन की टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की।

CG Dhan Kharidi: कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रियल-टाइम मॉनिटरिंग

ग्राम डबरीपारा निवासी अजय कुमार साहू (32 वर्ष) के किराना दुकान और गोदाम में बिना लाइसेंस अवैध रूप से धान खरीदी और भंडारण पाए जाने पर 270 बोरी धान, जिसका वजन लगभग 108 क्विंटल, जप्त किया गया। वहीं ग्राम गंगौटी, तहसील भैयाथान निवासी शिवबरन सिंह (37 वर्ष) के दुकान, गोदाम और आंगन से बिना लाइसेंस अवैध रूप से संग्रहित 740 बोरी धान, करीब 296 क्विंटल, जप्त की गई।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले की सीमाओं और सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे सतत निगरानी की जा रही है। संदिग्ध वाहनों और परिवहन गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आंतरिक चेक पोस्टों पर भी टीमों की तैनाती की गई है, जो रात्रिकालीन गश्त के साथ-साथ सघन वाहन जांच कर रही हैं।

चेक पोस्टों पर सघन वाहन जांच

अवैध धान की खरीद-फरोख्त, कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे धान खरीदी, भंडारण और परिवहन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन ने अवैध धान से जुड़ी शिकायतों के लिए खाद्य विभाग कॉल सेंटर नंबर 1800-233-3663 और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर/कॉल सेंटर 07775-286116 जारी किए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत दें, ताकि जिले में धान खरीदी व्यवस्था को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु बनाया जा सके।

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

