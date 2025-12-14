14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

Hit and run: बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद ट्रेलर लेकर फरार हो गया चालक, सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, परिजनों में पसरा मातम

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 14, 2025

Hit and run

2 youth died in road accident (Photo- Patrika)

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रविवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों सडक़ पर जा गिरे, इस दौरान ट्रेलर का पहिया एक युवक के सिर पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत (Hit and run) हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की प्रक्रिया पूरी की।

सूरजपुर जिले के ग्राम अरसोता कमलापुर निवासी विक्की राजवाड़े पिता खुलेश्वर व ओडग़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खर्रा निवासी शिवमंगल राजवाड़े पिता कन्हैया रविवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर भटगांव से बिश्रामपुर की ओर जा रहे थे।

दोनों दोपहर करीब 12 बजे ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित संकरी पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात ट्रेलर ने उन्हें टक्कर (Hit and run) मार दी। हादसे में दोनों सिर के बल सडक़ पर जा गिरे।

इसी बीच ट्रेलर का पहिया विक्की राजवाड़े के सिर पर चढ़ गया, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल शिवमंगल को अंबिकापुर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही उसकी भी मौत (Hit and run) हो गई।

Hit and run: ट्रेलर चालक फरार, पहुंची पुलिस

हादसे के बाद ट्रेलर का चालक मौके से वाहन लेकर फरार (Hit and run) हो गया। इधर सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। पुलिस ने पीएम पश्चात युवकों का शव उनके परिजन को सौंप दिया है। पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात टे्रलर की खोजबीन में जुट गई है। युवकों की मौत से उनके परिजन में मातम पसरा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Commits suicide: शहर से लगे जंगल में युवती की फांसी पर लटकी मिली लाश, नीचे पड़ा था बैग, पिता बोला- अच्छा हुआ
अंबिकापुर
Commits suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 06:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Big fraud: 100 महिलाओं के नाम से 42 लाख का लोन निकलवाकर महिला फरार, वसूली के नोटिस देखकर उड़े होश

Big fraud
सुरजपुर

सूरजपुर के कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा

दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, एक गंभीर घायल! हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज बंद करने की उठी मांग...(photo-patrika)
सुरजपुर

पेट दर्द और उल्टी-दस्त से परेशान थे बच्चे, लोग स्कूल पहुंचे तो मध्याह्न भोजन में मिला कीड़े और कंकड़ वाला चावल, बदबूदार आलू और तेल

Low grade Mid Day Meal
सुरजपुर

Child died in elephant attack: आधी रात हाथी ने तोड़ दी झोपड़ी, मां के साथ सो रहे 2 माह के बच्चे की दबकर मौत

Child died in elephant attack
सुरजपुर

Car crushed young man: तेज रफ्तार XUV ने युवक को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गया 200 मीटर, मौत से बिफरे लोगों ने कार में लगाई आग

Car crushed young man
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.