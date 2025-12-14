Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

2 youth died in road accident (Photo- Patrika)
दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रविवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों सडक़ पर जा गिरे, इस दौरान ट्रेलर का पहिया एक युवक के सिर पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत (Hit and run) हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की प्रक्रिया पूरी की।
सूरजपुर जिले के ग्राम अरसोता कमलापुर निवासी विक्की राजवाड़े पिता खुलेश्वर व ओडग़ी थाना क्षेत्र के ग्राम खर्रा निवासी शिवमंगल राजवाड़े पिता कन्हैया रविवार की दोपहर बाइक पर सवार होकर भटगांव से बिश्रामपुर की ओर जा रहे थे।
दोनों दोपहर करीब 12 बजे ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित संकरी पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात ट्रेलर ने उन्हें टक्कर (Hit and run) मार दी। हादसे में दोनों सिर के बल सडक़ पर जा गिरे।
इसी बीच ट्रेलर का पहिया विक्की राजवाड़े के सिर पर चढ़ गया, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि गंभीर रूप से घायल शिवमंगल को अंबिकापुर अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी बीच रास्ते में ही उसकी भी मौत (Hit and run) हो गई।
हादसे के बाद ट्रेलर का चालक मौके से वाहन लेकर फरार (Hit and run) हो गया। इधर सूचना मिलते ही भटगांव पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। पुलिस ने पीएम पश्चात युवकों का शव उनके परिजन को सौंप दिया है। पुलिस अपराध दर्ज कर अज्ञात टे्रलर की खोजबीन में जुट गई है। युवकों की मौत से उनके परिजन में मातम पसरा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग