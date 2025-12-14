Hit and run: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, सिर पर पहिया चढऩे से दोनों की मौत

दतिमा मोड़। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। रविवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों सडक़ पर जा गिरे, इस दौरान ट्रेलर का पहिया एक युवक के सिर पर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत (Hit and run) हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर टक्कर मारने के बाद चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की प्रक्रिया पूरी की।