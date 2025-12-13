Big fraud: 100 महिलाओं के नाम से 42 लाख का लोन निकलवाकर महिला फरार, वसूली के नोटिस देखकर उड़े होश

Women complaint to SDM (Photo- Patrika)
भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में गरीब व अनपढ़ महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम तरका की लगभग 100 महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर प्रत्येक से 42-42 हजार का ऋण लेकर राशि गबन (Big fraud) का आरोप एक महिला पर लगाया गया है। कुल ठगी 42 लाख रुपए की बताई गई है। पीडि़त महिलाओं ने एसडीएम भैयाथान को लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें मामले का तब पता चला, जब उनके पास नोटिस आने लगा।
एसडीएम से की गई शिकायत में ग्राम तरका की पीडि़त महिलाओं ने बताया कि आरोपी महिला ग्राम खाड़ापारा की रहनेवाली है। महिला (Big fraud) से उनका परिचय था। आरोप है कि उसने महिलाओं की अशिक्षा और सरलता का फायदा उठाते हुए उन्हें बहला-फुसलाकर बैंक स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा बैकुंठपुर जिला कोरिया ले गई और उनके नाम से खाते खुलवाए।
इसके बाद 3 फरवरी 2024 को ग्राम तरका की करीब 100 महिलाओं के नाम से 42-42 हजार का ऋण स्वीकृत कराकर पूरी राशि आहरित कर ली गई। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच कर आरोपी महिला सहित बैंक व ऋण प्रक्रिया से जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी (Big fraud) कार्रवाई की जाए, ताकि निर्दोष महिलाओं को राहत मिल सके।
पीडि़त महिलाओं का कहना है कि उन्हें न तो ऋण स्वीकृति की जानकारी थी और न ही उन्होंने किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सहमति दी थी। उनके नाम का दुरुपयोग (Big fraud) कर ऋण लेकर राशि का गबन किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के माध्यम से उन्हें प्री लिटिगेशन नोटिस प्राप्त हुआ।
नोटिस (Big fraud) का प्रकरण क्रमांक 134780/2025 है, जिसमें लोक अदालत के माध्यम से ऋण निराकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने कभी कोई ऋण नहीं लिया, फिर भी उन्हें कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। इससे वे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताडि़त हो रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
सुरजपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग