Big fraud: 100 महिलाओं के नाम से 42 लाख का लोन निकलवाकर महिला फरार, वसूली के नोटिस देखकर उड़े होश

भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र में गरीब व अनपढ़ महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम तरका की लगभग 100 महिलाओं के नाम पर फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाकर प्रत्येक से 42-42 हजार का ऋण लेकर राशि गबन (Big fraud) का आरोप एक महिला पर लगाया गया है। कुल ठगी 42 लाख रुपए की बताई गई है। पीडि़त महिलाओं ने एसडीएम भैयाथान को लिखित शिकायत पत्र सौंपते हुए निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें मामले का तब पता चला, जब उनके पास नोटिस आने लगा।