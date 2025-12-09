Child died in elephant attack: आधी रात हाथी ने तोड़ दी झोपड़ी, मां के साथ सो रहे 2 माह के बच्चे की दबकर मौत

भटगांव. सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र अंतर्गत चिकनी-धरमपुर में रविवार की रात करीब 1 बजे हाथी के हमले में एक मासूम बालक की जान (Child died in elephant attack) चली गई। दरअसल सोनगरा की ओर से भटक कर गांव पहुंचे हाथी ने अचानक एक झोपड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसी झोपड़ी में एक महिला अपने 2 माह के बच्चे के साथ सो रही थी। झोपड़ी गिरने से बालक उसके नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान मासूम का पिता गुड़ फैक्टरी में काम करने गया था।