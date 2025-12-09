9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सुरजपुर

Child died in elephant attack: आधी रात हाथी ने तोड़ दी झोपड़ी, मां के साथ सो रहे 2 माह के बच्चे की दबकर मौत

Child died in elephant attack: पिता गुड़ फैक्टरी में करने गया था काम, मासूम की मौत के बाद वन विभाग व अवैध रूप से चल रहे गुड़ फैक्टरी संचालक पर भडक़े लोग

2 min read
Google source verification

सुरजपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 09, 2025

Child died in elephant attack

Child dead body (Photo- Patrika)

भटगांव. सूरजपुर जिले के भटगांव क्षेत्र अंतर्गत चिकनी-धरमपुर में रविवार की रात करीब 1 बजे हाथी के हमले में एक मासूम बालक की जान (Child died in elephant attack) चली गई। दरअसल सोनगरा की ओर से भटक कर गांव पहुंचे हाथी ने अचानक एक झोपड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसी झोपड़ी में एक महिला अपने 2 माह के बच्चे के साथ सो रही थी। झोपड़ी गिरने से बालक उसके नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान मासूम का पिता गुड़ फैक्टरी में काम करने गया था।

भटगांव क्षेत्र के ग्राम चिकनी निवासी प्रकाश नाम का युवक गांव में संचालित गुड़ फैक्टरी में काम करता है। वह रविवार की रात फैक्टरी गया था। जब झोपड़ी में उसकी पत्नी व 2 माह का बच्चा सो रहे थे। रात करीब 1 बजे अचानक वहां दल से बिछडक़र एक हाथी (Child died in elephant attack) वहां पहुंच गया।

उसने झोपड़ी को सूंड से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे झोपड़ी गिर गई और मां के साथ सो रहा मासूम दब गया, इससे उसकी मौके पर ही मौत (Child died in elephant attack) हो गई। बेटे को इस हालत में देख मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

Child died in elephant attack: अवैध रूप से चल रही गुड़ फैक्टरी

इस घटना (Child died in elephant attack) के बाद स्थानीय लोग भडक़े हुए हैं। उनका कहना है कि गांव में संचालित गुड़ फैक्ट्री अवैध है, फिर भी बिना रोक-टोक के कब से चल रही है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर फैक्टरी अवैध है तो किसके संरक्षण में चल रही है और कार्रवाई किस वजह से रुकी हुई है।

लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आते हैं, कागज़ी कार्रवाई और जांच के नाम पर रिपोर्ट तैयार कर वापस लौट जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई सुधार नजर नहीं आता। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध फैक्ट्री पर तुरंत कार्रवाई हो।

हाथियों को लेकर अलर्ट क्यों जारी नहीं

इधर ग्रामीण वन विभाग की कार्यप्रणाली से भी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से हाथियों की लगातार आवाजाही बनी हुई थी। लेकिन वन विभाग द्वारा समय रहते कोई चेतावनी नहीं दी गई। अगर पहले ही अलर्ट जारी किया होताए तो शायद यह हादसा (Child died in elephant attack) टाला जा सकता था।

ये भी पढ़ें

Flyover in Ambikapur: डिप्टी सीएम साव बोले- अंबिकापुर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने फ्लाईओवर का होगा निर्माण
अंबिकापुर
Flyover in Ambikapur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 01:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Child died in elephant attack: आधी रात हाथी ने तोड़ दी झोपड़ी, मां के साथ सो रहे 2 माह के बच्चे की दबकर मौत

बड़ी खबरें

View All

सुरजपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Car crushed young man: तेज रफ्तार XUV ने युवक को मारी टक्कर, फिर घसीटते ले गया 200 मीटर, मौत से बिफरे लोगों ने कार में लगाई आग

Car crushed young man
सुरजपुर

Knife attack on minor girl: नाबालिग लडक़ी को खेत में देख 2 बच्चों का पिता करने लगा छेड़छाड़, विरोध पर चाकू से किए कई वार, फिर पी लिया जहर

Knife attack on minor girl
सुरजपुर

Hemp smuggling: पुलिस ने रुकवाई बस तो 2 बैग लेकर भागने लगा यात्री, पीछा कर पकड़ा तो मिला 4 लाख का गांजा

Hemp smuggling
सुरजपुर

Big fraud: सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर CRPF जवान ने युवक से की थी 8 लाख की ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Big fraud
सुरजपुर

सूरजपुर में बड़ा सड़क हादसा: दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से भिड़ी, 1 की मौत, कई गंभीर

श्रद्धालुओं की बोलेरो पेड़ से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
सुरजपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.