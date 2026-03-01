Dowry torture: दहेज में 1 लाख और बाइक की करता था डिमांड, पत्नी को पीटकर घर से निकाला, फिर कर ली दूसरी शादी

विश्रामपुर। पति द्वारा पहली पत्नी को दहेज प्रताडऩा (Dowry torture) कर मारपीट और दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पीडि़त महिला की शिकायत पर पति और सास के खिलाफ विश्रामपुर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप था कि उसे दहेज में 1 लाख रुपए और बाइक लाने लगातार प्रताडि़त करते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और बाद में उसके पति ने दूसरी महिला से विवाह भी कर लिया है।