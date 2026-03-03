भूमि पूजन कार्यक्रम में बवाल! मंत्री-विधायक के सामने भिड़े कार्यकर्ता, मंच पर चले लात-घूंसे…

कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम और प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में मंच पर हुआ यह घटनाक्रम पूरे आयोजन की गरिमा पर सवाल खड़े कर गया। धोंधा गांव में कृषि महाविद्यालय के भूमि पूजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल था। बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मंच पर स्थानीय एवं प्रदेश स्तरीय नेताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम शुरू हुआ था।