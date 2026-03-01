Stunt in car: शराब के नशे में खतरनाक ढंग से कार ड्राइव कर युवकों ने मचाया उत्पात, मारपीट भी की, 4 गिरफ्तार

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाड़ापारा स्थित पेट्रोल पंप में 3 कार में सवार 4 युवकों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया। उन्होंने खतरनाक ढंग से कार ड्राइव (Stunt in car) कर सबको दहशत में डाल रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उत्पात मचाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 कार भी जब्त की गई है।