CG Accident: मंत्री के काफिले ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, चालक मौके से फरार

जानकारी के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब रामविचार नेताम के काफिले की पायलटिंग कर रही पुलिस वाहन तेज रफ्तार से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन की गति काफी अधिक थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण नहीं रख सका और सामने से आ रहे स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।