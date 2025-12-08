Flyover in Ambikapur: डिप्टी सीएम साव बोले- अंबिकापुर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने फ्लाईओवर का होगा निर्माण

अंबिकापुर। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा लोक निर्माण विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में सोमवार को नगर निगम अंबिकापुर क्षेत्र में 82 करोड़ 23 लाख 71 हजार रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम (Flyover in Ambikapur) हुआ। उप मुख्यमंत्री साव ने स्वच्छता पार्क स्थित अटल परिसर का लोकार्पण किया और इसके बाद लोक निर्माण विभाग के कुल 2 हजार 794.86 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत सडक़ों का भूमिपूजन किया। इन सडक़ों से क्षेत्र में आवागमन बेहतर होगा, व्यापारिक गतिविधियों को सुगमता मिलेगी और ग्रामीण संपर्क मार्ग मजबूत होंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि अंबिकापुर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा।