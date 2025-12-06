Raid in fake cigarette factory: Video: ब्रांडेड के नाम पर नकली सिगरेट बिक्री का भांडाफोड़, प्रशासन-पुलिस ने गोदाम में मारा छापा

अंबिकापुर. ब्रांडेड के नाम पर शहर सहित जिलेभर में नकली सिगरेट (Raid in fake cigarette factory) की बिक्री की जा रही है। इसकी पुख्ता जानकारी जब कंपनी को मिली तो उसने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में आरोपी व्यवसायी के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। शनिवार की दोपहर प्रशासन व पुलिस की टीम ने नकली सिगरेट के गोदाम में छापा मारा है। यहां से भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद किया गया है।