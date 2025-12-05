Mainpat viral video: मैनपाट में पुलिसकर्मियों के सामने युवक बोला- …तो हम हिड़मा बनने को भी तैयार, वायरल हो रहा ये वीडियो

अंबिकापुर। मैनपाट के माझी समुदाय के एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी जल, जंगल व जमीन बचाने के लिए हिड़मा (Mainpat viral video) बनने की बात कह रहा है। दरअसल मैनपाट के ग्राम कंडराजा व सपनादर में मां कुदरगढ़ी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को बाक्साइट उत्खनन के लिए लीज पर जमीन मिली है। लेकिन वहां के ग्रामीण इसका भारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम मैनपाट के पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देंगे। प्रशासन द्वारा दो बार जनसुनवाई भी की गई, लेकिन ग्रामीण विरोध पर उतारू हैं। विरोध में शामिल एक युवक ने मंच से अपनी जल, जंगल व जमीन बचाने हिड़मा बनने को भी तैयार रहने की बात कही है। इस दौरान वहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। युवक का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।