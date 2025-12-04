BMO birthday on NH case: एनएच पर जन्मदिन का केक काटने वाले हटाए गए BMO, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने मिला नोटिस

बैकुंठपुर। गेज नदी के पास एनएच-43 पर स्कॉर्पियो की बोनट में केक रखकर काटने और पटाखे फोडक़र आतिशबाजी करवाने वाले सोनहत बीएमओ डॉ. अनीत बखला (BMO birthday on NH case) को हटा दिया गया है। दूसरी ओर पुलिस विभाग के प्रतिवेदन आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने नोटिस थमाया गया है। दरअसल बीच सडक़ जन्मदिन मनाने के मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएमओ व उसके एक दोस्त के खिलाफ पुलिस ने अपराध भी दर्ज किया था।