Human trafficking: सहेली ने 2 लाख में युवती को उज्जैन में बेचा, जबरन कराई गई शादी, 2 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय एक युवती को अच्छा काम दिलाने का लालच देकर उसकी सहेली ने उज्जैन में 2 लाख रुपए में बेच (Human trafficking) दिया था। फिर उसकी एक युवक से जबरन शादी करा दी गई। शादी के बाद उसे आरोपी ने अपने घर में बंधक बनाकर रखा था। वह भागने की बात कहने पर युवती का ेजान से मारने की धमकी देता था। युवती के शोर मचाने पर आस-पास के लोगों ने उज्जैन पुलिस को सूचना दी थी। वहां की पुलिस की सूचना पर अंबिकापुर के मणिपुर पुलिस ने उज्जैन से युवती को बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, दोनों सगे भाई हैं। जबकि सहेली समेत 2 आरोपियों की तलाश जारी है।