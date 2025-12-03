Human trafficking: 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर उज्जैन में बेचा, ढाई लाख रुपए लगाई कीमत

Demo pic (Photo- ODT)
लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी (Human trafficking) करने का मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर एक परिचित ने ट्रेन से ले जाकर मध्यप्रदेश के उज्जैन में ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया। यहां सप्ताभर युवती को एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। जब उसे अन्य जगह ले जाया जाने लगा तो उसने शोर मचाना शुरु किया। आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने मामले की सूचना उज्जैन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर सखी सेंटर में रखवाया। सूचना पर पीडि़ता के परिजन वहां पहुंचे और उसे घर ले आए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।
पीडि़ता ने लखनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी धनी कुजूर निवासी ग्राम सिंगीटाना का उसके घर आना-जाना था। जान-पहचान होने से पीडि़ता (Human trafficking) और आरोपी मोबाइल फोन से बात करते थे। पीडि़ता का आरोप है कि धनी कुजूर द्वारा अंबिकापुर में काम दिलाऊंगा कहकर बाइक पर में बैठाकर अपने साथ अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के बगल में ग्राम गोरसी डबरा ले गया।
यहां आरोपी के 3 साथी अलका उरांव, नितेश और अशोक मिले। यहां अलका उरांव ने पीडि़ता के सोने की नथनी, चांदी का चेन और कपड़े रख लिए। वहीं मोबाइल और सिम अशोक द्वारा रख लिया गया। इसके बाद आरोपी रात में ट्रेन से पीडि़ता को मध्य प्रदेश के उज्जैन (Human trafficking) ले गए।
यहां पीडि़ता को एक घर में अशोक के साथ छोडक़र धनी कुजूर, नितेश और अलका उरांव वापस लौट गए। पीडि़ता युवती को एक कमरे में बंद (Human trafficking) कर दिया गया और किसी से बातचीत करने तथा बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जब उसने अशोक से घर जाने की बात कही तो उसने कहा कि तुम यहीं रहोगी, तुम्हें ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया है।
एक सप्ताह उज्जैन में रुकने के बाद युवती (Human trafficking) को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान युवती ने हल्ला मचाया। आस-पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और उज्जैन पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बरामद कर सखी सेंटर ले जाकर छोड़ दिया।
2 दिन के बाद पीडि़ता के परिजन सखी सेंटर पहुंचे और उज्जैन पुलिस की मदद से पीडि़ता युवती को घर लेकर आए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस (Human trafficking) ने महिला सहित 4 के खिलाफ धारा 143(2)व 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
