3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Human trafficking: 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर उज्जैन में बेचा, ढाई लाख रुपए लगाई कीमत

Human trafficking: सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में मानव तस्करी का मामला आया सामने, सप्ताहभर एक घर में बनाकर रखा गया था बंधक, शोर मचाने पर पहुंचे लोग व पुलिस, 4 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 03, 2025

Human trafficking

Demo pic (Photo- ODT)

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी (Human trafficking) करने का मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर एक परिचित ने ट्रेन से ले जाकर मध्यप्रदेश के उज्जैन में ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया। यहां सप्ताभर युवती को एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। जब उसे अन्य जगह ले जाया जाने लगा तो उसने शोर मचाना शुरु किया। आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने मामले की सूचना उज्जैन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर सखी सेंटर में रखवाया। सूचना पर पीडि़ता के परिजन वहां पहुंचे और उसे घर ले आए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।

पीडि़ता ने लखनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी धनी कुजूर निवासी ग्राम सिंगीटाना का उसके घर आना-जाना था। जान-पहचान होने से पीडि़ता (Human trafficking) और आरोपी मोबाइल फोन से बात करते थे। पीडि़ता का आरोप है कि धनी कुजूर द्वारा अंबिकापुर में काम दिलाऊंगा कहकर बाइक पर में बैठाकर अपने साथ अंबिकापुर रेलवे स्टेशन के बगल में ग्राम गोरसी डबरा ले गया।

यहां आरोपी के 3 साथी अलका उरांव, नितेश और अशोक मिले। यहां अलका उरांव ने पीडि़ता के सोने की नथनी, चांदी का चेन और कपड़े रख लिए। वहीं मोबाइल और सिम अशोक द्वारा रख लिया गया। इसके बाद आरोपी रात में ट्रेन से पीडि़ता को मध्य प्रदेश के उज्जैन (Human trafficking) ले गए।

यहां पीडि़ता को एक घर में अशोक के साथ छोडक़र धनी कुजूर, नितेश और अलका उरांव वापस लौट गए। पीडि़ता युवती को एक कमरे में बंद (Human trafficking) कर दिया गया और किसी से बातचीत करने तथा बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जब उसने अशोक से घर जाने की बात कही तो उसने कहा कि तुम यहीं रहोगी, तुम्हें ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया है।

Human trafficking: युवती ने शोर मचाया तब पहुंचे लोग व पुलिस

एक सप्ताह उज्जैन में रुकने के बाद युवती (Human trafficking) को दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। इसी दौरान युवती ने हल्ला मचाया। आस-पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और उज्जैन पुलिस को घटना की सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को बरामद कर सखी सेंटर ले जाकर छोड़ दिया।

2 दिन के बाद पीडि़ता के परिजन सखी सेंटर पहुंचे और उज्जैन पुलिस की मदद से पीडि़ता युवती को घर लेकर आए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस (Human trafficking) ने महिला सहित 4 के खिलाफ धारा 143(2)व 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

ये भी पढ़ें

Stone pelting on Policemen: Video: अमेरा कोल खदान विस्तार: ग्रामीणों के पथराव में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों को भी आईं चोटें
अंबिकापुर
Stone pelting on policemen

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Dec 2025 07:43 pm

Published on:

03 Dec 2025 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Human trafficking: 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर उज्जैन में बेचा, ढाई लाख रुपए लगाई कीमत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tear gas fired by police: Video: अमेरा कोल माइंस विस्तार मामला: ग्रामीणों ने किया पथराव तो पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद छोड़े आंसू गैस के गोले

Tear gas fired by police
अंबिकापुर

Stone pelting on Policemen: Video: अमेरा कोल खदान विस्तार: ग्रामीणों के पथराव में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों को भी आईं चोटें

Stone pelting on policemen
अंबिकापुर

Sitapur tension case: शादी कार्यक्रम में मारपीट के बाद 2 पक्षों में तनाव, विधायक ने खत्म कराया चक्काजाम, 13 गिरफ्तार

Sitapur tension case
अंबिकापुर

Mainpat bauxite mines: Video: मां कुदरगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड को मिले मैनपाट के बाक्साइट खदान, जनसुनवाई में भारी विरोध, ग्रामीण बोले- पर्यावरण को खतरा

Mainpat bauxite mines
अंबिकापुर

Communal tension: Video: शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट ने लिया सांप्रदायिक रंग, एक पक्ष ने NH जाम कर किया प्रदर्शन, अभी भी तनाव

Communal tension
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.