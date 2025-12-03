Human trafficking: 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर उज्जैन में बेचा, ढाई लाख रुपए लगाई कीमत

लखनपुर। लखनपुर थाना क्षेत्र में मानव तस्करी (Human trafficking) करने का मामला सामने आया है। 18 वर्षीय युवती को काम दिलाने का झांसा देकर एक परिचित ने ट्रेन से ले जाकर मध्यप्रदेश के उज्जैन में ढाई लाख रुपए में बेच दिया गया। यहां सप्ताभर युवती को एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। जब उसे अन्य जगह ले जाया जाने लगा तो उसने शोर मचाना शुरु किया। आवाज सुनकर आस-पास के लोगों ने मामले की सूचना उज्जैन पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर सखी सेंटर में रखवाया। सूचना पर पीडि़ता के परिजन वहां पहुंचे और उसे घर ले आए। पीडि़ता की रिपोर्ट पर लखनपुर पुलिस ने 4 आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।