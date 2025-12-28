Cattle smuggler arrested: पिकअप में मवेशियों भरकर झारखंड के बूचडख़ाना ले जा रहा तस्कर हो गया था फरार, 15 महीने बाद गिरफ्तार

अंबिकापुर. पिकअप वाहन में कू्ररतापूर्वक पशुओं की तस्करी के मामले में फरार आरोपी को लखनपुर पुलिस ने 15 महीने बाद गिरफ्तार (Cattle smuggler arrested) किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। आरोपी द्वारा पिकअप में 8 नग मवेशियों को भरकर झारखंड के बूचडख़ाना ले जाया जा रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वाहन छोडक़र फरार हो गया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।