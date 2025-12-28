Cricket news: स्व. अमरदीप तिर्की स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता पर सरगुजा चैंपियन टीम का कब्जा, मिला 1 लाख का इनाम

Winner team Surguja champion (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के रामानुज क्लब ग्राउंड दर्रीपारा में आयोजित स्व. अमरदीप तिर्की स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-2 रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता (Cricket news) का फाइनल मुकाबला सरगुजा चैंपियन व आरआरआर चैंपियन लुड़ेग की टीमों के मध्य खेला गया। इसमें सरगुजा चैंपियन की टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज करते हुए प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिता समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शैलेष सिंह उपस्थित रहे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई।
शहर के दर्रीपारा निवासी क्रिकेट खिलाड़ी स्व. अमरदीप तिर्की की स्मृति (Cricket news) में रामानुज क्लब में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला सरगुजा चैंपियन व आरआरआर चैंपियन लुड़ेग की टीमों के मध्य खेला गया। इसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए आरआरआर चैंपियन की टीम ने निर्धारित 14 ओवरों में 10 रन बनाए।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरगुजा चैंपियन (Cricket news) की टीम ने पहला विकेट जल्द ही गवां दिया। इसके बाद सोनू सरदार व बंटी की जोड़ी ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 70 रन तक पहुंचा दिया था। सोनू सरदार ने 20 गेंदों में 47 रन की पारी खेली।
इनके आउट होते ही विकेटों की झड़ी लग गई। अंतिम के बल्लेबाजों ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर में 104 रन बनाकर मैच जीत लिया। सोनू सरदार को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच से पुरस्कृत किया गया।
प्रतियोगिता की विजेता टीम सरगुजा चैंपियन (Cricket news) को 1 लाख रुपए नकद व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 51 हजार रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान किया गया। विजेता टीम को इनामी राशि 1 लाख रुपए कांग्रेस नेता आदित्येश्वर शरण सिंहदेव तथा उपविजेता की इनामी राशि 50 हजार ऑटोमेनिया के संचालक सुशील शुक्ला की ओर से प्रदान किए गए।
प्रतियोगिता (Cricket news) में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए आरआरआर चैंपियन लुड़ेग टीम के खिलाड़ी आशीष सोनी को मैन ऑफ द सीरिज के रूप में बीनू मथाई की ओर से 5100 रुपए नकद से पुरस्कृत किया गया।
वहीं बेस्ट बैट्समैन बंटी दास को विकास साहू की ओर से 2100 रुपए, बेस्ट बॉलर भोला को बजरंग कुमार की ओर से 2100 रुपए, बेस्ट कीपर सोनू सरदार को अजय शर्मा की ओर से 1100 रुपए, बेस्ट फिल्डर को शिवांश शर्मा की ओर से 1100 रुपए तथा बेस्ट कैच के लिए दीपक यादव को सुधीर यादव की ओर से 1100 रुपए नकद देकर पुरस्कृत किया गया।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग