Cricket news: स्व. अमरदीप तिर्की स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता पर सरगुजा चैंपियन टीम का कब्जा, मिला 1 लाख का इनाम

अंबिकापुर। शहर के रामानुज क्लब ग्राउंड दर्रीपारा में आयोजित स्व. अमरदीप तिर्की स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन-2 रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता (Cricket news) का फाइनल मुकाबला सरगुजा चैंपियन व आरआरआर चैंपियन लुड़ेग की टीमों के मध्य खेला गया। इसमें सरगुजा चैंपियन की टीम ने 3 विकेट से जीत दर्ज करते हुए प्रतियोगिता पर कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिता समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शैलेष सिंह उपस्थित रहे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नकद व ट्रॉफी प्रदान की गई।