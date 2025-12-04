Sitapur beaten case: गांव में घुसकर आतंक फैलाते हुए मारपीट के 6 और आरोपी गिरफ्तार, बिरयानी दुकान पर चला बुलडोजर

सीतापुर। बीते दिनों सीतापुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 उरांवपारा में घुसकर लोगों से मारपीट के मामले में फरार 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार (Sitapur beaten case) किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने फॉच्र्यूनर वाहन एवं एक बाइक बरामद किया है। इस मामले में 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं गुरुवार को अवैध रूप से चल रहे बिरयानी दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया, वहीं 2 दुकानों को सील किया गया। इन दुकानों के मालिक मारपीट में सहयोगी थे।