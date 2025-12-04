4 दिसंबर 2025,

Sitapur beaten case: गांव में घुसकर आतंक फैलाते हुए मारपीट के 6 और आरोपी गिरफ्तार, बिरयानी दुकान पर चला बुलडोजर

Sitapur beaten case: शादी समारोह में 2 युवकों के बीच हुई मारपीट की घटना ने पकड़ लिया था तूल, एक पक्ष पर कार्रवाई के खिलाफ उबल पड़ा था जन आक्रोश, हंगामे के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के खिलाफ की कार्रवाई

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 04, 2025

6 accused arrested (Photo- Patrika)

सीतापुर। बीते दिनों सीतापुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 उरांवपारा में घुसकर लोगों से मारपीट के मामले में फरार 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार (Sitapur beaten case) किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने फॉच्र्यूनर वाहन एवं एक बाइक बरामद किया है। इस मामले में 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। वहीं गुरुवार को अवैध रूप से चल रहे बिरयानी दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया, वहीं 2 दुकानों को सील किया गया। इन दुकानों के मालिक मारपीट में सहयोगी थे।

29 नवंबर को एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान उरांवपारा एवं रायकेरा टोकोपारा के युवकों के बीच रात को मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। 29 नवंबर की रात हुए विवाद के बाद रविवार की रात दोनों गुट के युवक फिर आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट (Sitapur beaten case) हो गई।

मारपीट की घटना के बाद 1 दिसंबर को रायकेरा टोकोपारा से बाइक एवं चारपहिया में भरकर 40-50 की संख्या में युवक पहले थाने पहुंचे। यहां उन्होंने उरांवपारा में उनके साथ हुई मारपीट की घटना (Sitapur beaten case) के विरोध में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सारे युवक बाइक एवं चारपहिया में सवार होकर लगभग 7 से 8 बजे के बीच उरांवपारा पहुंचे और वहां जमकर आतंक मचाया।

इस दौरान जो भी नजर आया, उसके साथ उन्होंने जमकर मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी धक्का-मुक्की एवं बद्तमीजी (Sitapur beaten case) की गई थी। लगभग आधे घंटे तक उरांवपारा में आतंक मचाने के बाद बाइक एवं चारपहिया सवार युवक मौके से भाग निकले थे।

बदमाशों पर एफआईआर कराने किया एनएच जाम

उरांवपारा में हुए इस घटना की खबर आग की तरह नगर में फैल गई और देखते भर में उरांवपारा एवं नगर से सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष एवं युवा दहशतगर्दों के विरुद्ध रिपोर्ट (Sitapur beaten case) दर्ज कराने थाने पहुंचे और वहां जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद भी गुस्सा शांत नही हुआ तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए रात को नेशनल हाइवे क्रमांक 43 जाम कर दिया।

देर रात डेढ़ बजे तक चक्काजाम करने के बाद सुबह शहर के सभी वर्ग के लोग दहशतगर्दों (Sitapur beaten case) के विरोध में एकजुट होकर नगरबंद करा दिया।

Sitapur beaten case: दूसरे दिन भी किया चक्काजाम

नगरबंद के दौरान सैकड़ों लोग सडक़ पर उतर आए थे और एक बार आरोपियों की गिरफ्तारी और उनका जुलूस निकालने की मांग करते हुए थाने के सामने 4 घंटे तक नेशनल हाइवे जाम (Sitapur beaten case) कर दिया था।

इस दौरान विधायक रामकुमार टोप्पो एवं एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो की समझाइश के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने चक्काजाम समाप्त किया। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और ताबड़तोड़ छापामारी करते हुए तत्काल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

बाहर भागने की फिराक में थे आरोपी

इसके बाद फरार चल रहे शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी।पुलिस की लगातार दबिश से अपराधी (Sitapur beaten case) काफी डर गए थे और वो बाहर भागने की फिराक में थे।इस बात की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने घेराबंदी कर भाग रहे 6 आरोपियों को फॉच्र्यूनर वाहन एवं एक बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया।

ये हैं पकड़े गए आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों (Sitapur beaten case) में हसरतुल्लाह खान पिता जहिरुल्लाह खान उम्र 26 वर्ष रायकेरा टोकोपारा, महफूज आलम पिता हलीम खालिद उम्र 21 वर्ष महामाया पारा सीतापुर, वाजिद खान पिता जब्बीर खान रायकेरा टोकोपारा, आसिफ खान उर्फ निक्कू पिता स्व. शब्बीर खान उम्र 21 वर्ष रायकेरा टोकोपारा, ज्वाला दास महंत उर्फ बिट्टू पिता अंबिका दास महंत उम्र 28 वर्ष निवासी केसला सीतापुर व चंदन दास पिता नकुल दास उम्र 23 वर्ष काराबेल सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी सीआर चंद्रा, उपनिरीक्षक अखिलेश सिंह, उपनिरीक्षक सीपी तिवारी थाना प्रभारी बतौली, प्रधान आरक्षक साइबर सेल भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, रमन मंडल, राहुल सिंह, अमित विश्वकर्मा व नितिन सिन्हा शामिल रहे।

ठेले पर चला बुलडोजर, 2 दुकान सील

वार्ड क्रमांक 14 के उरांवपारा में आतंक मचाते हुए मारपीट (Sitapur beaten case) करने वाले दहशतगर्दों के सहयोगियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इस दौरान प्रशासन ने बुलडोजर की कार्यवाही करते हुए सोनतराई चौक पर सडक़ किनारे स्थित बिरयानी के ठेले को तोड़ते हुए उसे कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा नए बसस्टैंड में मौजूद दो दुकानों को भी सील कर दिया गया है।

इसके साथ ही इस घटना के आरोपी महफूज आलम के घरवालों को नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी करते हुए शासकीय भूमि पर बनाये गए घर के दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से दहशतगर्दों में हडक़ंप मच गया है।

04 Dec 2025 08:23 pm

