Tear gas fired by police: Video: अमेरा कोल माइंस विस्तार मामला: ग्रामीणों ने किया पथराव तो पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद छोड़े आंसू गैस के गोले

अंबिकापुर। अमेरा कोल माइंस विस्तार को लेकर ग्राम परसोड़ी कला में तनाव का माहौल है। कोल माइंस कंपनी को जमीन पर कब्जा दिलाने प्रशासन व पुलिस के अधिकारी बुधवार को पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने जमीन देने से इनकार करते हुए पुलिस पर पथराव शुरु कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज (Tear gas fired by police) किया तथा अंत में भीड़ को तितर-बितर करने आंसू गैस के गोले छोड़े। ग्रामीणों के पथराव में एएसपी, टीआई समेत 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जहां घायल हो गए हैं, वहीं लाठीचार्ज व पुलिस की ओर से फेंके गए पत्थर में ग्रामीण भी घायल हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों से बातचीत कर हालात पर काबू पाने का प्रयास कर रही है।