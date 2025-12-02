Sitapur tension case: शादी कार्यक्रम में मारपीट के बाद 2 पक्षों में तनाव, विधायक ने खत्म कराया चक्काजाम, 13 गिरफ्तार

अंबिकापुर। सीतापुर के उरांवपारा में 3 दिन पूर्व शादी कार्यक्रम में हुए मामूली विवाद का बदला लेने एक दर्जन से अधिक लोगों ने 1 दिसंबर को युवक के साथ मारपीट की थी। मामले (Sitapur tension case) में पुलिस ने एक पक्ष पर अपराध दर्ज किया था। इसे लेकर उक्त पक्ष ने सोमवार की रात थाने के सामने एनएच पर चक्काजाम किया था। मंगलवार की दोपहर भी उसी पक्ष द्वारा चक्काजाम किया गया। सूचना पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो भी मौके पर पहुंचे थे। करीब 3 घंटे तक चले चक्काजाम के बाद विधायक ने बातचीत कर चक्काजाम समाप्त कराया। इधर मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।