Sub-engineer suspended: Video: शहर की सडक़ पर घटिया पैच रिपेयरिंग करवाने वाले सब-इंजीनियर सस्पेंड, ये Video हुआ था वायरल

BT patch repairing in Sadar road (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के सदर रोड स्थित एनएच पर बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य कराया जा रहा है। 19 दिसंबर की रात उक्त मार्ग पर रिपेयरिंग कराया गया, लेकिन सुबह होते ही यह सडक़ उखड़ गई थी। 20 दिसंबर की सुबह जब निगम के सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे तो सडक़ उखड़ी देखी। इसके बाद उन्होंने बेल्चा से डामर उठाया और ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ईएनसी रायपुर ने घटिया रिपेयरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के सब-इंजीनियर नवीन सिन्हा (Sub-engineer suspended) को निलंबित कर दिया है।
बता दें कि शहर से गुजरने वाली एनएच की रिपेयरिंग के लिए ढाई करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इससे बीटी पैच रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है। इन दिनों शहर के देवीगंज रोड, महामाया चौक व सदर रोड की हालत काफी खस्ता है। इसी कड़ी में सदर रोड पर बीटी पैच रिपेयरिंग (Sub-engineer suspended) का काम कराया जा रहा था।
आलम यह रहा कि कड़ाके की ठंड में तापमान 4-5 डिग्री होने के बावजूद सडक़ पर डामरीकरण किया गया। ऐसे में सुबह होते ही कुछ जगह की सडक़ उखड़ गई। इसमें विभाग की ओर से यह कहा गया कि रोड रोलर में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ऐसा हुआ। जबकि रात में पैच रिपेयरिंग का विरोध (Sub-engineer suspended) सदर रोड के निवासियों ने किया था।
19 दिसंबर की रात में बनी सडक़ के सुबह उखडऩे का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था। वहीं विभाग के अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे थे। सोशल मीडिया में वायरल (Sub-engineer suspended) वीडियो देख इंजीनियर इन चीफ ने मामले को गंभीरता से लिया।
उन्होंने एनएच पर बीटी पैच रिपेयरिंग का गुणवत्ताहीन कार्य कराने वाले लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के सब-इंजीनियर नवीन सिन्हा को निलंबित (Sub-engineer suspended) करते हुए उनका मुख्यालय बिलासपुर लोक निर्माण विभाग में नियत किया है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग