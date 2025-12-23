Sub-engineer suspended: Video: शहर की सडक़ पर घटिया पैच रिपेयरिंग करवाने वाले सब-इंजीनियर सस्पेंड, ये Video हुआ था वायरल

अंबिकापुर। शहर के सदर रोड स्थित एनएच पर बीटी पैच रिपेयरिंग का कार्य कराया जा रहा है। 19 दिसंबर की रात उक्त मार्ग पर रिपेयरिंग कराया गया, लेकिन सुबह होते ही यह सडक़ उखड़ गई थी। 20 दिसंबर की सुबह जब निगम के सफाई कर्मी मौके पर पहुंचे तो सडक़ उखड़ी देखी। इसके बाद उन्होंने बेल्चा से डामर उठाया और ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ईएनसी रायपुर ने घटिया रिपेयरिंग मामले में कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग के सब-इंजीनियर नवीन सिन्हा (Sub-engineer suspended) को निलंबित कर दिया है।