Protest by Bajrang Dal: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बजरंग दल ने शहर में किया विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन में सर्व हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर रैली (Protest by Bajrang Dal) निकाली और अपने विरोध को तीव्रता से व्यक्त किया। भाजपा नेता दिनेश शुक्ला ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार अस्वीकार्य हैं और बांग्लादेश सरकार को हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।