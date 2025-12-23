23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अंबिकापुर

Protest by Bajrang Dal: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बजरंग दल ने शहर में किया विरोध प्रदर्शन

Protest by Bajrang Dal: शहर की सडक़ पर उतरकर निकाली रैली, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर भारत सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 23, 2025

Protest by Bajrang Dal

Bajrang Dal burnt effigy of Bangladesh PM (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सडक़ों पर उतरकर विरोध (Protest by Bajrang Dal) जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला दहन किया और सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए।

बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोगों पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। पिछले दिनों एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई। इसके विरोध में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी कड़ी में अंबिकापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन (Protest by Bajrang Dal) किया।

प्रदर्शन में सर्व हिंदू समाज के लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर रैली (Protest by Bajrang Dal) निकाली और अपने विरोध को तीव्रता से व्यक्त किया। भाजपा नेता दिनेश शुक्ला ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह अत्याचार अस्वीकार्य हैं और बांग्लादेश सरकार को हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।

Protest by Bajrang Dal: बांग्लादेश के खिलाफ उठाएं कड़े कदम

विरोध प्रदर्शन (Protest by Bajrang Dal) में शामिल लोगों ने मांग की कि भारत सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए वहां हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए दबाव डालना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यदि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को सुरक्षा नहीं मिलती तो भारत सरकार को इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठानी चाहिए।

