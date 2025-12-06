Commits suicide: जिम से घर पहुंचे युवक ने लगाई फांसी, Video रिकॉर्ड कर बोला- ये तीनों मेरी मौत के जिम्मेदार

अंबिकापुर। शहर के बौरीपारा शिकारी रोड निवासी 25 वर्षीय एक युवक ने शुक्रवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सुबह कोतवाली पुलिस व सीएसपी मौके पर पहुंचे और शव उतारकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। आत्महत्या (Commits suicide) से पहले युवक ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने 3 लोगों का नाम लेते हुए उन्हें अपनी मौत का कारण बताया है। उसने बताया कि जिम से निकलने के बाद उसका उन युवकों से विवाद हुआ था। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।