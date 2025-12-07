Road accident on NH: एनएच पर ढाबा कर्मचारी को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, फट गया सिर, हुई मौत

अंबिकापुर। उदयपुर विकासखंड के डांडग़ांव स्थित ढाबा में काम करने वाले युवक को शनिवार की रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से वह सडक़ पर सिर के बल गिरा और उसकी मौत (Road accident on NH) हो गई। सूचना पर डायल 112 की टीम ने शव को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के करीब 16 घंटे बाद रविवार की शाम उसका पीएम पश्चात शव कोरबा के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।