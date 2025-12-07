7 दिसंबर 2025,

रविवार

अंबिकापुर

Road accident on NH: एनएच पर ढाबा कर्मचारी को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, फट गया सिर, हुई मौत

Road accident on NH: बाजार से लौटने के दौरान अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, कोरबा से काम करने आया था सरगुजा जिले के उदयपुर

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 07, 2025

Road accident on NH

Dead body of Dhaba worker (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। उदयपुर विकासखंड के डांडग़ांव स्थित ढाबा में काम करने वाले युवक को शनिवार की रात अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से वह सडक़ पर सिर के बल गिरा और उसकी मौत (Road accident on NH) हो गई। सूचना पर डायल 112 की टीम ने शव को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना के करीब 16 घंटे बाद रविवार की शाम उसका पीएम पश्चात शव कोरबा के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

कोरबा जिले के ग्राम केंदई ढेंगुरचुवां निवासी बालेश्वर यादव पिता अमृत लाल 19 वर्ष सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम डांडग़ांव स्थित प्रिंस ढाबा में काम करता था। शनिवार की रात करीब 8 बजे वह बाजार गया था। वहां से लौटने के दौरान अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर (Road accident on NH) मार दी।

टक्कर से वह सडक़ पर गिरा और सिर फट गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत (Road accident on NH) हो गई। काफी देर तक उसका शव सडक़ पर ही पड़ा रहा। राहगीरों की सूचना पर रात करीब 1 बजे डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मरच्यूरी में रखवाया।

Road accident on NH: 16 घंटे बाद हुआ पीएम

मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई थी। मृतक का शव (Road accident on NH) मरच्यूरी में रविवार को दिनभर पड़ा रहा। परिजन के काफी प्रयास के बाद शाम करीब 5 बजे शव का पीएम कराया जा सका। देर शाम उसका शव परिजन के साथ उसके गांव के लिए रवाना किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Road accident on NH: एनएच पर ढाबा कर्मचारी को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, फट गया सिर, हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

