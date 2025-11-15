Road accident: सडक़ हादसे में 2 युवकों की मौत, एनएच पर एक को कार ने मारी टक्कर तो दूसरा खुद हुआ शिकार

Young man died on NH (Photo- Patrika)
लखनपुर/राजपुर। सरगुजा व बलरामपुर जिले में 2 अलग-अलग सडक़ हादसे (Road accident) में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना में अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वहीं दूसरी घटना बलरामपुर जिले के राजपुर-कुसमी मार्ग पर हुई। यहां बाइक सवार एक युवक खुद अनियंत्रित होकर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।
लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोसगा निवासी सुदामा पिता स्व. कामेश्वर 19 वर्ष (Road accident) अपने मामा के साथ अंबिकापुर में रहकर खिडक़ी, दरवाजा बनाने का काम करता था। शुक्रवार की शाम वह बाइक पर सवार होकर गांव से अंबिकापुर की ओर आ रहा था। वह करीब 4.30 बजे अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे 130 पर ग्राम लहपटरा के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे इनोवा वाहन ने उसे टक्कर मार दी।
टक्कर से वह सिर के बल सडक़ पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों द्वारा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे (Road accident) के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई, फिर उन्होंने लखनपुर पुलिस को मामले की सूचना दी।
हादसे (Road accident) के बाद कार का टायर भी ब्लास्ट हो गया। इसके बाद भी चालक उसे वहां से भगाते हुए करीब 3 किमी दूर लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलगढ़ी ले गया। यहां एक घर में कार छिपाकर वह फरार हो गया। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर कार जब्त कर लिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरु कर दी है।
इधर बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ठरकी निवासी रामधनी राही पिता सुंदर साय कोरवा 35 वर्ष शनिवार की सुबह बाइक क्रमांक सीजी 15 ईई-0607 से अपने ससुराल ग्राम भोंदना जा रहा था। वह सवा 9 बजे राजपुर-कुसमी मार्ग पर स्थित ग्राम सेवारी के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार की वजह से वह अनियंत्रित होकर गिर गया।
हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछे से आ रही पुलिस की टीम ने उसे गंभीर हालत में राजपुर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज शुरु होने से पहले ही उसकी मौत (Road accident) हो गई। सूचना पर परिजन व ससुराल में मातम पसर गया है।
