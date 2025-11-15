Road accident: सडक़ हादसे में 2 युवकों की मौत, एनएच पर एक को कार ने मारी टक्कर तो दूसरा खुद हुआ शिकार

लखनपुर/राजपुर। सरगुजा व बलरामपुर जिले में 2 अलग-अलग सडक़ हादसे (Road accident) में 2 युवकों की मौत हो गई। पहली घटना में अंबिकापुर-बिलासपुर एनएच पर शुक्रवार की शाम तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वहीं दूसरी घटना बलरामपुर जिले के राजपुर-कुसमी मार्ग पर हुई। यहां बाइक सवार एक युवक खुद अनियंत्रित होकर गिर गया। सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई।