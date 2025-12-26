26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अंबिकापुर

Commits suicide: धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने की आत्महत्या, सुबह फंदे पर लटकी लाश देख मां का फट पड़ा कलेजा

Commits suicide: मां ने शोर मचाया तो परिजन पहुंचे कमरे में, देर रात खरीदी केंद्र से लौटे थे घर, परिजन का कहना- मानसिक तनाव की वजह से उठाया कदम

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 26, 2025

Commits suicide

Dinesh Gupta who committed suicide (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सीतापुर के केरजू में पदस्थ धान खरीदी केंद्र प्रभारी का शव शुक्रवार की सुबह घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सबसे पहले मां ने जब शव देखा तो वे दहाड़ मार-मारकर रोने लगीं। शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीतापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फंदे (Commits suicide) से उतरवाकर जांच शुरु की। परिजन का कहना है कि वे मानसिक तनाव में थे। बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र में धान की कमी होने से उनसे लाखों रुपए की रिकवरी होनी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सीतापुर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केरजू के प्रबंधक व खरीदी केंद्र प्रभारी दिनेश गुप्ता 56 वर्ष ने गुरुवार की देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। उनका शव शुक्रवार की सुबह उनकी मां ने फंदे से लटकता देखा तो उनके होश उड़ गए। बताया जा रहा है कि दिनेश गुप्ता तनाव में थे।

इसी बीच गुरुवार की शाम वे खरीदी केंद्र पहुंचे थे। वे रात करीब 1 बजे तक वहीं रहे। डेढ़ बजे रात को वे घर पहुंचे और अपने कमरे में चले गए। इसके कुछ देर बाद ही उन्होंने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या (Commits suicide) कर ली। सूचना पर सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया गया।

Commits suicide: तनाव में थे खरीदी प्रभारी

बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र में धान की कमी हो जाने की वजह से उनके ऊपर लाखो रुपए की रिकवरी निकल गई थी। इस वजह से वे परेशान थे। परिजन ने भी इस बात की पुष्टि की है। रिकवरी के रुपयों व आर्थिक स्थिति देख वे तनाव में थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उन्होंने ऐसा घातक कदम (Commits suicide) उठाया होगा।

Published on:

26 Dec 2025 03:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Commits suicide: धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने की आत्महत्या, सुबह फंदे पर लटकी लाश देख मां का फट पड़ा कलेजा

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

