Commits suicide: धान खरीदी केंद्र प्रभारी ने की आत्महत्या, सुबह फंदे पर लटकी लाश देख मां का फट पड़ा कलेजा

अंबिकापुर। सीतापुर के केरजू में पदस्थ धान खरीदी केंद्र प्रभारी का शव शुक्रवार की सुबह घर में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सबसे पहले मां ने जब शव देखा तो वे दहाड़ मार-मारकर रोने लगीं। शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही सीतापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फंदे (Commits suicide) से उतरवाकर जांच शुरु की। परिजन का कहना है कि वे मानसिक तनाव में थे। बताया जा रहा है कि खरीदी केंद्र में धान की कमी होने से उनसे लाखों रुपए की रिकवरी होनी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।